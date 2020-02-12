歷經國民黨慘敗該如何說服支持者？　郝龍斌重申：我不會謀求其他職務

記者呂欣玫／台北報導

國民黨12日召開黨主席補選政見會，由立委江啟臣、前副主席郝龍斌上演世代對決。在第二輪媒體提問階段時，被問及過去擔任副主席時，國民黨經歷大勝、大敗，要如何說服藍營支持者他當黨主席有能力改革？郝龍斌重申，今天既然要來大破大立，不僅國民黨的文化、組織要改，還要讓所有人團結起來，團結的基礎就是要讓大家信任，因此他強調，「我絕對是無私無我的專心專職，我不會謀求其他職務」。

郝龍斌表示，黨面臨這麼大的挫折，我們成長、向很多有經驗的人學習，必須深切反省、好好檢討，讓國民黨體質更強。20年前在2000年大敗時，那時的檢討報告老實講跟現在沒有差太多，這些問題到今天都沒有辦法解決，關鍵在執行力，今天既然要來大破大立，把所有的問題，沒有任何包袱徹底來改善，不僅國民黨的文化、組織要改，還要讓所有人團結起來，團結的基礎就是要讓大家信任。

因此，郝龍斌強調，「我絕對是無私無我的專心專職，我不會謀求其他職務」將全心全力，用他過去對國民黨的認知了解，擔任過環保署長、台北市長的執行力與歷練，讓國民黨得到改善，因為不求其他位置，可以得到所有人的信任跟支持。

郝龍斌指出，改革很重要的事情包括國民黨的論述要做好，國民黨要贏必須找到勝選人才，怎麼樣找到總統大選候選人，讓年輕人為國民黨注入新血，這都非常重要的事情，也是他在選舉期間，協助這些沒有家世背景的人，通過提名、爭取勝選，這是未來他要達成很重要的目標。

▲國民黨主席補選政見會，郝龍斌發言。（圖／記者屠惠剛攝）