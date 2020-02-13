首批鑽石公主號隔離乘客最快2/14下船！陸上隔離所3大措施曝光

▲鑽石公主號。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡玟君／台北報導

日本厚生勞動省今（13日）宣布，最快14日讓正在鑽石公主號上3500名乘客中，80歲以上長者、慢性疾病患者與住在無窗艙房的旅客優先下船隔離，公主遊輪進一步發出聲明，公布離船後的陸上隔離所3大措施，同時也表示，在隔離期結束之前，所有的賓客都可以繼續留在船上。

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▲鑽石公主號第一批優先下船旅客最快於14日下船。（圖／達志影像／美聯社）

公主遊輪表示，已接獲日本厚生勞動省通知，未來幾天計畫讓自願離船的賓客在陸上繼續進行隔離措施，此計畫將會分階段進行，第一階段由最需要醫療救助的賓客開始，包括患有宿疾的高齡賓客。旅客經檢疫後，若結果為陰性，可選擇選擇離船並到隔離場所進行隔離。

▲鑽石公主號目前停靠在橫濱港隔離。（圖／達志影像／美聯社）

公主遊輪指出，日本厚生省所提供的陸上隔離所將實施3大措施，包括設有獨立房間與浴室；隔離場所只提供處方籤藥物，若有醫療服務需求，會送到當地醫院或診所救治；隔離所只提供日式便當，無法配合飲食喜好，但可以視特定的醫療狀況調整。

鑽石公主號截至13日為止，共有214名確診新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19），其中包含1名檢疫官，原預計全船乘客與船員需在船上隔離至2月19日為止。

公主遊輪聲明全文：

公主遊輪接獲日本厚生省通知，在未來幾天中日本厚生省計畫讓自願離船的賓客在陸上繼續進行隔離措施，此計畫將會分階段進行，第一階段由最需要醫療救助的賓客開始，包括患有宿疾的高齡賓客。



依據日本厚生省指示，第一批離船賓客將接受新型冠狀病毒的檢疫，若檢疫結果為陽性，則會送到當地醫院進一步評估和隔離; 若檢疫結果為陰性，可以選擇離船並到隔離場所進行隔離。



以下為日本厚生省所提供的暫時性措施：

-隔離場所設有獨立的房間和浴室

-隔離場所非醫療診所，只提供處方籤藥物，若有任何醫療服務需求，將會送到當地醫院或診所救治

-提供的食物無法依照個人飲食偏好調整，但可以視特定的醫療狀況調整。飲食只提供日式便當，不提供西式餐點



在隔離期結束之前，所有的賓客都可以繼續留在船上。



公主遊輪也接獲日本厚生省通知，另新增44名賓客對新型冠狀病毒呈陽性反應。