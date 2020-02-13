　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「麵攤老闆娘大陸返台未自主隔離還做生意」　警：「假訊息」偵辦中

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼民眾在LINE轉傳疫情假訊息，警方已介入偵辦。（圖／民眾提供）

▲民眾在LINE群組轉傳疫情假訊息，警方已介入偵辦。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

東勢民眾日前在手機軟體LINE群組轉發新冠肺炎疫情相關訊息，指稱「某位麵攤老闆娘從大陸返台，未做自我隔離就做生意遭相關單位逮捕，全家被隔離觀察」。當事人憤而報警，並在臉書社團發文自清。警方表示，全案將朝《傳染病防治法》偵辦，呼籲民眾勿亂傳假訊息，以免觸法。

新冠肺炎讓人心惶惶，有民眾日前在手機軟體LINE群組張貼假訊息，內容提到「台中市東勢區某麵攤老闆娘自大陸返台沒自我隔離還作生意，被相關單位逮捕，全家被隔離觀察。」、「目前麵攤老闆娘已經抓去隔離囉。」訊息一出立刻被到處分享轉傳。

有民眾向台中市衛生舉檢舉是不實訊息，經求證後確認是假訊息，而受害店家除了向東勢警分局報案，也在臉書社團「台中小鎮-東勢大小事（大台中地區）」發出澄清文。

▲▼民眾在LINE轉傳疫情假訊息，警方已介入偵辦。（圖／翻攝臉書）

▲受害民眾在臉書發澄清文，並表示對散布者一定提告。（圖／翻攝臉書）

文中提到，「我們一家三口1月22日至30日往返深圳期間，3人並沒有發燒，也沒有相關症狀，沒有與武漢相關人士有過任何接觸。1月30日返台時，也有填寫健康聲明書，並向防疫專線1922詢問相關法規及健康自主管理的相關問題。該專員表示，2月6日以後從中港澳返台才需要居家隔離。如果還有任何惡意散播假消息，造成店家名譽受損，本人一定堅決提告。」

東勢分局表示，全案目前已受理偵辦中，將依傳染病防治法究辦，並持續追查其他製作、散佈、轉傳不實訊息者。警方也呼籲，全國正值關注疫情資訊的非常時期，張貼、散布未經查證的訊息容易造成民眾恐慌，警方將結合主管機關全力打擊疫情假訊息傳播，並呼籲民眾對於未經查證的疫情訊息切勿張貼、散布，以免受罰。

韓妞激推、IG討論爆款

【更多新聞】

長髮正妹竟淪為街友　暖警出手！3周靠愛心食物果腹超商避寒

獨／壽險達人衝業績詐領上千萬獎佣金　婚姻告吹賠不出錢遭撤緩刑

帶人妻上摩鐵被抓猴　小王辯「按摩」：睡醒發現內褲被脫還戴套

ET快訊
《玩很大》男星「我從台灣來」旅英遭軟禁　驚恐被關：報警也沒用
英國大笨鐘鐘塔維修費爆增！　工人新發現議員傻眼：多花7.2億
高雄男娶越南妻收養3女　異國姻緣5年做阿公
北韓官員中國回來…隔離期間偷跑去澡堂　直接被槍決！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

害命蘇啓誠網軍案今11點首開庭！「琪琪」楊蕙如情人節將現身？

慟！傳承經驗不退休...出勤1分鐘遭連結車攔腰撞　火場老將瞬間隕落

「去死」女韓粉又因罵「混蛋」被訴　高植澎臉書曬起訴書：終於！

高雄曳引車撞消防車「駕駛喝保力達送貨」　按喇叭搶黃燈！小隊長殉職

高雄消防小隊長殉職！出勤撞拖車瞬翻180度　同事悲慟：他是榜樣

兒子帶槍信義區「暴打鄰居」！　《海波浪》郭桂彬自責：養不教父之過

獨／高雄水箱車車禍！消防員1死4輕重傷　韓國瑜深夜趕赴急診室

驚悚影片曝！水箱車與拖車擦撞「180度旋轉翻覆」　高雄消防員1死4傷

「魯太久會成為變態！」21歲輔大女羞辱單身男　遭判拘役30天

最高法院大法庭首件裁定！詐騙集團車手仍須強制工作3年

大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員

900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

新北工廠深夜開紅光小門賣口罩　每人限200片居民：比排藥局棒！

陸女業務掃光京都口罩發災難財 PO網炫富：錢數到指甲都磨掉了

曝「當初選擇國籍的原因」求團圓 小明爸委屈訴：不想像黃安那樣

自大陸搭機返鄉...遭小黃拒載！　台商寒夜走8hrs回家求救畫面曝

交往小蠻7年登記結婚！　邵翔：我愛你，現在要叫李太太了

害命蘇啓誠網軍案今11點首開庭！「琪琪」楊蕙如情人節將現身？

慟！傳承經驗不退休...出勤1分鐘遭連結車攔腰撞　火場老將瞬間隕落

「去死」女韓粉又因罵「混蛋」被訴　高植澎臉書曬起訴書：終於！

高雄曳引車撞消防車「駕駛喝保力達送貨」　按喇叭搶黃燈！小隊長殉職

高雄消防小隊長殉職！出勤撞拖車瞬翻180度　同事悲慟：他是榜樣

兒子帶槍信義區「暴打鄰居」！　《海波浪》郭桂彬自責：養不教父之過

獨／高雄水箱車車禍！消防員1死4輕重傷　韓國瑜深夜趕赴急診室

驚悚影片曝！水箱車與拖車擦撞「180度旋轉翻覆」　高雄消防員1死4傷

「魯太久會成為變態！」21歲輔大女羞辱單身男　遭判拘役30天

最高法院大法庭首件裁定！詐騙集團車手仍須強制工作3年

新台幣開盤貶1.8分開30.05元兌1美元　再度轉升突破30元關卡

Honda全新第4代FIT正式規格釋出　台灣導入與否內部討論中

台股開盤小漲14點　站上11,800點狹幅震盪

吃錯了！專家曝「飲食太清淡」後果：反而容易衰老無力

不斷更新／鑽石公主號「陰性的健康年長者優先下船」　北韓官員逃隔離遭槍斃

害命蘇啓誠網軍案今11點首開庭！「琪琪」楊蕙如情人節將現身？

今年情人節陸情侶推「雲約會」　女友收口罩激動喊：這禮物太珍貴

徐玄振新劇乖乖牌短髮好清純！盤點女神歷年造型　各種風格輕鬆駕馭

慟！傳承經驗不退休...出勤1分鐘遭連結車攔腰撞　火場老將瞬間隕落

美股道瓊跌128點　台指期開盤下跌18點

騎重機只貼胸貼！辣露「白皙美背+蜜大腿」...車友瘋偷拍　她嬌喊：可合照

社會熱門新聞

快訊／鳳山消防車翻覆　1名警消命危

水箱車與拖車擦撞影片曝！ 高雄消防員1死4傷

獨／高雄消防車車禍1死4輕重傷！韓國瑜趕赴急診室

21歲輔大女羞辱單身男：魯太久會成為變態

兒子暴打鄰居　藝人郭桂彬自責

三重口罩工低調賣被舉報　負責人接受偵訊4小時

湖北母女年前來台自由行　逾期滯留10天遭罰2千元

高雄消防小隊長殉職　同事淚憶

曳引車撞消防車　駕駛喝保力達送貨

刺死鐵路勇警　兇嫌出庭辯中邪

一罩難求全台首例！男子竊走櫃姐50個口罩

口簧琴國寶鄭保雄身亡！溪邊修水管溺斃

「去死」女韓粉又因罵「混蛋」被訴

雲林熊貓出現惡意訂單　外送員荒郊車聚找無人

更多熱門

相關新聞

管控全面升級！黃岡所有小區「全封閉管理」

管控全面升級！黃岡所有小區「全封閉管理」

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，大陸境內確診人數快達6萬例，然而為了徹底阻斷疫情，湖北黃岡決定，從13日24時開始所有小區（居民點）一律實行「全封閉管理」，除了特定人員外，其他居民一律不得擅自進出小區，且車輛也將從嚴管控，對於強行衝闖小區的人，將依法採取強制措施。

武漢驚傳巨響　居民：門窗都在震

武漢驚傳巨響　居民：門窗都在震

不戴口罩被擋醫院門口！捲髮伯爆氣

不戴口罩被擋醫院門口！捲髮伯爆氣

擬七招反制菲律賓　外交部：不排除任何可能

擬七招反制菲律賓　外交部：不排除任何可能

湖北大悟縣實施戰時管理「全封閉」！

湖北大悟縣實施戰時管理「全封閉」！

關鍵字：

武漢肺炎新冠病毒COVID-19假訊息傳染病防治法

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

尼克、Ashly登記結婚！喜帖打破傳統「留下來超實用」

北韓官員沒遵守隔離　直接槍決！

童目睹收屍　37秒影片曝光掀熱議

武漢驚傳巨響　居民：門窗都在震

美劇版《寄生上流》洩朴敘俊與女主人關係

工廠低調賣口罩　老闆現身說話了

「別人老公比較香嗎」她幫Keanna出氣！

北部凌晨有感地震　連續搖晃5秒

準寒流接力來襲　溫度狂降27℃→7℃

日本14日起1人中鏢「全機禁入境」　網：快爆了！

快訊／鳳山消防車翻覆　1名警消命危

快訊／日本首名死者！是確診計程車司機岳母

日本規模7地震　東北、北海道有感

水箱車與拖車擦撞影片曝！ 高雄消防員1死4傷

金銀潭醫院院長：希望痊癒者出面捐血

更多

最夯影音

更多
大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員

大叔進醫院「沒戴口罩」遭眾人攔阻 嗆：關你什麼事？原PO盼尊重職員
900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

900台人滯湖北！寫信求助蔡英文　單親陸配媽：拜託別拋棄您的孩子

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

哎喲！司機國道驚見「走失輪胎」變直播主轉播...下秒慘被命中

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

慎入！《謗法》詛咒就能殺人　「自己把自己扭死」超駭人...

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

亞洲中的歐洲！北韓人眼中的台灣　同性婚姻、健保制度都讓人超羨慕

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面