「麵攤老闆娘大陸返台未自主隔離還做生意」　警：「假訊息」偵辦中

▲民眾在LINE群組轉傳疫情假訊息，警方已介入偵辦。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

東勢民眾日前在手機軟體LINE群組轉發新冠肺炎疫情相關訊息，指稱「某位麵攤老闆娘從大陸返台，未做自我隔離就做生意遭相關單位逮捕，全家被隔離觀察」。當事人憤而報警，並在臉書社團發文自清。警方表示，全案將朝《傳染病防治法》偵辦，呼籲民眾勿亂傳假訊息，以免觸法。

新冠肺炎讓人心惶惶，有民眾日前在手機軟體LINE群組張貼假訊息，內容提到「台中市東勢區某麵攤老闆娘自大陸返台沒自我隔離還作生意，被相關單位逮捕，全家被隔離觀察。」、「目前麵攤老闆娘已經抓去隔離囉。」訊息一出立刻被到處分享轉傳。

有民眾向台中市衛生舉檢舉是不實訊息，經求證後確認是假訊息，而受害店家除了向東勢警分局報案，也在臉書社團「台中小鎮-東勢大小事（大台中地區）」發出澄清文。

▲受害民眾在臉書發澄清文，並表示對散布者一定提告。（圖／翻攝臉書）

文中提到，「我們一家三口1月22日至30日往返深圳期間，3人並沒有發燒，也沒有相關症狀，沒有與武漢相關人士有過任何接觸。1月30日返台時，也有填寫健康聲明書，並向防疫專線1922詢問相關法規及健康自主管理的相關問題。該專員表示，2月6日以後從中港澳返台才需要居家隔離。如果還有任何惡意散播假消息，造成店家名譽受損，本人一定堅決提告。」

東勢分局表示，全案目前已受理偵辦中，將依傳染病防治法究辦，並持續追查其他製作、散佈、轉傳不實訊息者。警方也呼籲，全國正值關注疫情資訊的非常時期，張貼、散布未經查證的訊息容易造成民眾恐慌，警方將結合主管機關全力打擊疫情假訊息傳播，並呼籲民眾對於未經查證的疫情訊息切勿張貼、散布，以免受罰。

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