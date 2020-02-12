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菲終止與美軍隊訪問協定　美防長：令人遺憾

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▲▼美國國防部長埃斯柏（Mark Esper）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國防部長艾斯培（Mark Esper）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

針對菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）正式知會美方將退出簽署20年之久的菲美軍隊訪問協定（VFA），美國國防部長艾斯培（Mark Esper）今天表達遺憾之意。

艾斯培表示，杜特蒂這項決定「令人遺憾」，是走上錯誤的方向，尤其此時華府正和各個盟國攜手合作，力促中國在亞洲遵守「國際秩序規範」。

杜特蒂與美國在多項議題上有過衝突。菲國總統府發言人帕內洛（Salvador Panelo）表示，杜特蒂決定終止VFA，讓菲律賓能夠與其他國家維持更為獨立的關係。

帕內洛說：「總統（杜特蒂）不會接受美國政府任何挽救VFA的倡議，也不會接受官方邀請出訪美國。」

VFA將於美國政府收到通知的180天後正式終止，但有鑑於菲律賓在美國廣泛策略上的重要性，華府當局希望菲國能取消或延後這項決定。

艾斯培正前往布魯塞爾參加北大西洋公約組織（NATO）會議，他告訴隨行記者，他昨天深夜才收到通知。

他說：「我們需要時間消化一下，也得從政治角度、軍事角度進行考量，我必須聽取各指揮官的意見，但…依我之見，他們這個舉動實在令人遺憾。」（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）

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