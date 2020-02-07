路透：華為、小米、Oppo和Vivo聯手創建GDSA應用商店新平台　挑戰Google Play Store

▲華為遭Google封殺後，計畫聯合中國四大手機廠創建GDSA平台。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

據Reuters報導，小米、華為、Oppo和Vivo正在聯手創建一個「全球開發者服務聯盟（GDSA）」平台，讓中國大陸以外的開發者能夠上傳應用程式到平台上的應用商店，試圖挑戰Google Play商店的主導地位。據傳平台將覆蓋九個地區，包括印度、印尼、俄羅斯和馬來西亞等。

2019年第四季，這四家公司合計佔了全球手機出貨量超過40％。知情人士指出，該平台旨在讓遊戲、音樂、電影和其他應用程式的開發者，更容易在海外市場推銷他們的應用程式。

去年，華為遭美國指控為「中國政府的子公司」，採取各種封殺措施，Google也切斷了華為的Play商店和服務，影響到華為手機的銷售。

華為堅稱，不可能為中國政府開後門，並對未來業務持樂觀態度，但Google最近對於華為的打壓，確實帶來了嚴重的衝擊與經營風險，華為已經在準備自己的作業系統，避免使用Android和Windows。

去年Google Play商店為Google在全球賺進88億美元的收入，隨著手機銷售成長趨緩，中國手機製造商希望也能在這個領域分一杯羹。

GDSA最初的目標是在3月啟動，但不清楚新型冠狀病毒疫情是否會對這個計畫造成影響而延後。



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