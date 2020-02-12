用科技應戰武漢肺炎　蔡英文讚「疾管家」Line群！民眾可互動諮詢

▲總統蔡英文接見108年資訊月傑出資訊人才得獎者。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文12日上午接見108年資訊月傑出資訊人才得獎者時，談及近期因應武漢肺炎（COVID-19）疫情，疾管署Line的官方帳號「疾管家」很熱門，民眾透過線上互動和諮詢功能，獲得最新的防疫訊息。

蔡英文表示，業界要展示最新科技設備，民眾了解最新的科技應用，參加「資訊月」活動絕對是最好的選擇，每年資訊月不斷創新進步，產官學合作也越來越緊密，「去年資訊月就與經濟部、科技部和教育部合作，增加了未來科技展和教育科技展」。

蔡英文指出，資訊月的資訊人才選拔，也鼓勵了業界的優秀人才，她恭喜得獎人，獲得這項資通訊產業的最高榮譽，「他們來自各大領域，都是產業研發或服務創新的先驅，壯大台灣的軟實力。」

蔡英文舉例，好比做到亞洲最具規模的共享機車、開發出受到國際肯定的手機APP，以及促進台灣智慧教育的多元發展等等。

蔡英文特別提到，這次台灣也善用科技因應武漢肺炎疫情，像是疾管署LINE官方帳號「疾管家」最近就很熱門，民眾可以透過線上互動和諮詢功能，獲得最新的防疫訊息。

她說，因為傳出疫情的鑽石公主號，船上遊客先前到過北北基遊玩。所以，上禮拜政府也特別用細胞簡訊，提醒北北基民眾需要注意的防疫資訊。

蔡英文認為，對於科技的應用，不論是在防疫、交通或教育等各領域，這些經驗都會不斷提升產業實力，促進台灣與國際的交流。未來，全民資通訊的普及應用、學術和產業之間的持續合作，以及用科技提升下一代的教育素養，都需要特別地耕耘，時時刻刻做好準備，來因應多變化的時局。

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