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2秒接觸就會傳染！陸專家警告「在辦公室要戴口罩」：不通風風險很高

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▲武漢肺炎,上海。（圖／路透）

▲上海街頭民眾都戴上口罩。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

15秒接觸就染病說明武漢肺炎（新冠病毒，COVLD-19）傳染性特別強嗎？為什麼有輕症患者突然病情加重去世？為什麼核酸檢測「假陰性 」現象頻發？大陸國家級醫療專家王貴強對此一一解惑，他指出，「15秒接觸造成傳播是完全可能的，別說15秒，2秒也會造成傳染，所以防護很重要。」

據《新華社》報導，王貴強是北京大學第一醫院感染疾病科主任，中華醫學會感染病學分會主任委員，在此次新冠肺炎疫情期間，他作為國家級醫療專家，受大陸國家衛健委調派，赴安徽等地指導危重患者的救治工作，並參與新冠肺炎診療方案第五版的修訂工作，代表專家組參加國務院聯防聯控機制記者會。

問：最近出現15秒接觸就導致感染新冠病毒的例子，說明新冠肺炎傳染性特別強嗎？

王貴強：這個病毒總體來說傳染性是比較強的，15秒接觸造成傳播是完全可能的，如果沒有防護，局部病毒量又很高，不在於多長時間，一句話工夫飛沫就可能到了，你就被感染了，別說15秒，2秒也會造成傳染，所以防護很重要。

問：什麼是氣溶膠傳播，有什麼特定條件？

王貴強：形象地說，氣溶膠相當於陽光照射下，你看到房間裡飄浮著的很小的一些塵埃，所以氣溶膠傳播在呼吸道傳染病中，是很重要的一個傳播方式，但是，氣溶膠傳播有特定條件，不是說有氣溶膠的地方都傳播。

環境的大小很重要，單位體積裡病毒的密度是決定性的。比如，病毒如果漂浮在大氣中，在室外的環境，傳染的概率是極低的，所以我們強調，在室外、大街上這些地方一般不會造成感染。如果在小環境裡，譬如動物實驗做培養的實驗室空間，包括現在做核酸檢測的空間，都可能形成氣溶膠飄浮在空氣中，保護不好就可能造成傳播。

在特定工作環境，空氣不流通也會產生傳播風險。譬如辦公室不通風，有好幾個人曾在裡面辦公，雖然這間辦公室不再用了、沒有人了，但可能仍然有氣溶膠，進去後不防護就有可能被感染。

電梯內這樣的環境也是高風險的。在這種場合，建議大家做好防護。我們一直建議，身處不通風的小的區域裡要戴口罩，這本身就是針對氣溶膠傳播的防護措施。目前，這個措施對氣溶膠的防護是有效的。

▲中國,武漢肺炎,醫護,武漢。（圖／路透社）

▲醫護救助病患。（圖／路透社）

問：為什麼有些患者病情危重，有些患者卻能夠居家自愈？

王貴強：同樣一個病毒感染的患者，有的是輕型，有的是普通型，還有的是重型，這與個人的機體免疫狀態密切相關；目前，新冠肺炎病死率比較高的患者主要是老年人和有基礎病的這兩類，原因是老年人抵抗力較差，免疫狀態不那麼好，有基礎病的患者在感染新冠肺炎期間可能會加重基礎病，譬如，患者有慢性支氣管炎合併病毒感染後，會出現繼發的細菌感染，病情就容易惡化。

問：為什麼有輕症患者突然病情加重去世？

王貴強：免疫是把雙刃劍，機體免疫活化試圖清除外來病原微生物時，會導致機體自身的傷害；如果病毒量大，免疫又很強，會出現比較劇烈的局部鬥爭，造成局部的炎症 ，細胞損害，就是所謂的炎症因數風暴，這個時候病情可能惡化，所以，有時候免疫越強 , 反而病情越重、進展越快。

我們在診療方案裡提到，有條件可以做細胞因數檢測。如果有明顯的炎症因數風暴，有大量炎症因數釋放，就不要讓它有過強的反應，可以用激素、丙種球蛋白等藥物來解決炎症因數風暴問題，或者通過血液淨化、血漿置換減少炎症因數。感染後出現炎症反應是必然的，這是一個正常免疫過程，但是過強的免疫反應對機體傷害較大，我們希望有所控制，有所抑制。

問：為什麼核酸檢測「假陰性 」現象頻發？

王貴強：第一個因素是檢測技術的敏感性問題，就是檢測技術本身。首先是檢測手段的特異性、敏感性是不是足夠好；其次是操作過程中是不是非常規範，採集標本也是很有學問的。所以，在第五版診療方案裡，我們建議改成鼻咽拭子，原來只是說咽拭子，目前，從呼吸道傳染病看，鼻咽拭子的檢測陽性率更高一些，包括甲流、乙流，都是以鼻咽拭子檢測為主。

第二因素是疾病本身。新冠肺炎是呼吸道的傳染病，病毒大部分是通過呼吸道進入體內，所以上呼吸道的病毒量相對可能比較多。病情進展到一定程度後，主要感染肺，大量病毒在肺裡繁殖釋放，導致肺部炎症。這時上呼吸道的病毒量有可能就少了，因為呼吸道黏膜本身有一定的免疫狀態，天然免疫發揮作用，上呼吸道檢測有可能就是陰性。這個時候下呼吸道標本的檢測，陽性率一定是高的。但是，剛得病時，下呼吸道不一定能檢測出來，要等出現肺炎、咳嗽有痰，它的陽性率一定是高的。這是疾病本身特點決定的。

問：目前抗病毒藥的研發情況怎麼樣，出現特效藥了嗎？

王貴強：目前這幾種藥還沒有資料出來，個案報告還不能下結論，只能說看到比較好的苗頭而已，包括瑞德西韋、克力芝等。第五版診療方案還是說目前沒有確切的抗病毒治療藥物，可以適用的就是干擾素噴霧、克力芝這些藥物，還有很多藥物在研究，像阿比多爾，這些都在做研究探索，目前還沒有定論。

問：疫情拐點大概什麼時候能到來？

王貴強：疫情拐點要從兩方面看，一方面看武漢、湖北地區的病人流動性是不是控制得很好，這是第一位的；另一方面是其他省份的病人是不是及時得到有效的診斷和隔離。如果這兩方面都做得很好，我想很快就會看到所謂的拐點。目前，整個發病率有下降的趨勢，增幅不那麼大了，但還不能說拐點來了。可以說這是個好現象，預示著各地的防控力度在加大。

▲1-武漢肺炎防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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