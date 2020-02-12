武漢肺炎防疫　黃偉哲：關懷街友社工每日量額溫噴酒精

▲武漢肺炎防疫，台南市社會局關懷街友，社工每日量額溫、噴酒精。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為預防這一波的武漢肺炎傳播，台南市長黃偉哲指示加強指導街友防疫，台南市社會局各區社會福利服務中心、台南市街友服務委辦單位慈聯基金會社工人員等，已陸續前往街友聚集地，每日為街友量測額溫、噴酒精，並進行防疫宣導，避免成為防疫死角，至今防疫宣導約1100人次。

打從舊曆年前武漢肺炎爆發以來，市長黃偉哲就指示社會局派遣社工，每日前往東豐地下道、水萍塭公園及台南公園等街友聚集地，進行加強關懷，每日為街友量測額溫、噴酒精並詳實紀錄，如遇有發燒立即協助就醫，另針對需出入醫院者、免疫力較差者、慢性疾病者、則提供口罩使用。

因應目前口罩短缺，社會局也加強宣導街友可持健保卡至特約藥局採買口罩，社工細心提醒街友勤洗手，避免碰觸眼、鼻、口等部份，以避免病菌感染。

社會局指出，截至目前台南市列冊街友共計220人，其中有137名在街頭生活的街友，由社會局社工人員持續至街頭關懷輔導，提供行動沐浴車、餐食、協助陪同就醫、醫療補助、緊急安置服務、媒合就業服務、輔導儲蓄理財等服務；當台南市氣溫下探攝氏15度C以下，會立即啟動街友低溫關懷服務，提供各項禦寒衣物及熱食，以協助街友度過氣溫驟降低溫威脅。

社會局再次呼籲，因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作及氣溫變化，民眾若發現有急需協助的街友，可主動撥打1999市民專線進行通報，社會局會立即提供必要協助。