幾名陌生人同時確診武漢肺炎　一查「生活軌跡重疊了」染病關鍵曝

▲武漢肺炎疫情蔓延。（圖／路透社）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情延燒，近期廣州市、區疾控部門展開流行病學調查時，發現其中幾個確診病例看上去相互不認識、毫無關聯，然而生活軌跡卻有一個重疊點— —在發病之前，都曾經在同一家餐廳共同用餐。

《廣州日報》報導，對於這一線索，市、區疾控機構高度重視，組織專業骨幹技術力量，結合大數據等多手段深入調查，逐一核查每一個相關病人的生活軌跡。

▼廣州當局發現這些確診患者到同一間餐廳用餐。圖為疫情重災區湖北省。（圖／路透）

結果發現，這幾名住址、單位、活動區域等看似全無關聯的確診患者，在1月24日中午不僅同時在某餐廳就餐，而且就餐的桌子相鄰；疾控部門繼續深入梳理患者情況，發現其中一名患者來自武漢，在上述就餐當天，已出現發熱等不適症狀。

綜合分析，疾控部門認為，這是一起由於進餐導致的冠狀病毒感染肺炎聚集性疫情。依據疾控機構判斷，衛生健康部門立即採取措施，追蹤餐廳員工和當日就餐的其他客人，將他們作為密切接觸者，全部實施集中隔離醫學觀察，待觀察14天以後無不適，才能解除隔離。這一措施可最大限度控制可疑傳染源，斬斷傳播途徑，阻止疫情進一步擴散。