台灣基進推出「宅急罷」！沒空繳罷韓連署書　集滿10張專人收件



▲台灣基進推「宅急罷」服務 。（圖／台灣基進提供）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓二階連署持續展開中！經統計截至11日晚間，收集到的連署書已經突破22.8萬法定門檻，達到23萬753份，但罷韓團體表示面對嚴峻的審核，希望能收集到30萬份，目前還差69,247份連署，為了讓沒時間及上班的市民也能繳交連署書，台灣基進推出推出「宅急罷」服務！只要集滿十張以上的連署書，台灣基進高雄黨部將有專人聯繫幫你收件。

▲台灣基進推「宅急罷」服務，只要有10張連署書就有專人去收件 。（圖／台灣基進提供）

罷韓團體發動「六日動員令」奏效，截至11日晚間已經達到23萬753份，超過法定數字，但因考量格式狀況以及怕被韓市府刁難，罷韓團體依舊持續收集連署書中，並且希望能收集到30萬份，目前還差6萬9247份。

為了加快達到目標，台灣基進高雄黨部指出「你是不是也忙於工作，沒時間來簽罷免，是不是也沒空出門，手上滿滿的罷免書，台灣基進為了這樣的你，推出『宅急罷』服務！從即日起，只要集滿十張以上的連署書，致電台灣基進高雄黨部，將有專人聯繫，約定收件時間、地點，讓你放心上班。」



而為了宅急罷專員的安全，目前本項服務將限定於上午九點至下午六點、高雄市區內，且收件地點只能約定於公共場合。

時間對我們來說完全沒用！