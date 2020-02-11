「滿天星計畫」送高雄大學生出國　高師大：補助高有強大誘因！

▲高市府將辦理「飛躍一百★滿天星計畫」。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜11日發表市府辦理「飛躍一百★滿天星計畫」，提供高雄市在地的大專校院學生以及高雄市政府公教警消人員報名申請，1年可拿2萬美金，第1階段將先選出100位大專校院學生，預計最快今年9月即可送出第一批學生就能出國，不過資格只有高雄大專院校學生，國立高雄師範大學校長吳連賞則表示學校應該會提出申請，畢竟補助高達2萬美金，讓學生想出國不在受限於經費問題。

高市府辦理「飛躍一百★滿天星計畫」，第1階段準備提供100個名額供高雄在地大專校院學生申請經費補助，預計以每人補助1年2萬美金(相當60多萬台幣)，最高補助1年為限，加上機票錢上限10萬元，按季撥付5000美金，回國結案核撥剩餘經費，提供學生出國研修。申請資格為高雄在地大專院校學生，共100個名額，年齡為18至30歲，設籍在高雄5年以上。

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教育局長吳榕峯表示，前後已跟高雄大學開會過，各校對此也樂觀其成。國立高雄師範大學校長吳連賞則表示，自己在大學任教已經37年，長期以來看到學生若想出國都受限經費關係，「我觀察學生一但出國，視野打開可以跟全球化接軌，具有國際觀，以目前現階段教育部政策來看，高師大一年約35至40名學生能出國交換或留學，過去補助10萬，了不起20萬，我覺得滿天星計畫非常棒，高師大站在在地化角度應該會提出申請。」

▲國立高雄師範大學校長吳連賞 。（圖／記者洪靖宜攝）

吳連賞提到「尤其是英語系，華語文教育研究所學生，有強烈出國意願，對台灣對高雄人才培育正面價值。」他補充「依我個人在高師大經驗，觀察出國回來的學生，都表示國外學習語文，或是異國文化，讓他們大開眼界」，這次市府補助一下子增加2萬美金，有非常強大出國誘因。

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