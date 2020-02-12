六日動員令奏效！連署書突破法定門檻　罷韓團體：讓自己成為歷史一部分

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓二階連署持續展開中，截至11日晚間，經罷韓團體統計，收集到的連署書已經突破22.8萬法定門檻，達到23萬753份，但面對嚴峻的審核剔除，罷韓團體希望能收集到30萬份，目前還差69,247份連署，希望市民朋友能繼續站出來簽署，罷韓提案法定領銜人陳冠榮表示，「歷史在韓國瑜決定當落跑市長那刻就已經決定好了，趕快交連署書，讓自己成為歷史的一部分。」

▲罷韓團體街頭連署 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲罷韓團體力拼破30萬份（圖／記者洪靖宜翻攝）

自從發動「六日動員令」以來，陳冠榮表示，這2天以來累積數量驚人，截至11日晚間已經達到23萬753份，超過法定數字，他說：「但考量格式狀況和被韓市府刁難，鼓勵大家出門簽連署書書，歷史在韓國瑜決定當落跑市長那刻就已經決定好了，趕快交連署書，讓自己成為歷史的一部分。」

Wecare高雄發起人尹立則提到有關韓市府招商不力的事，批韓國瑜上任以來一直是「唬爛招商」，指出「多功能經貿園區特貿三」開標後仍沒任何廠商投標，他說：「韓市長只是做一個基本的招商，還是搞得一塌糊塗，他之前說特貿三很多廠商有興趣，甚至開放陸資可以進來投資，就到了昨天的消息公布就完全破功，完全沒有人要來投資，之前講愛情摩天輪也是不斷唬爛，連地都沒有取得，就跟你講很多外國廠商有興趣，所以我們還是呼籲現在的韓市府還是要務實把市政工作做好，尤其你的政策是高雄發大財。」

尹立諷：「我想我們比韓市長認真，我們出外準備的時候，他應該還在睡覺，我們所有志工朋友擺攤結束的時候，他應該已經呼呼大睡了，所以我們希望說，我們這麼認真的希望讓市民重新有一個選擇，我們為高雄的未來選出一個更適合、更值得市長。」

另提到市府推動滿天星計畫，尹立同樣批是「唬爛政策」，認為預算編在哪看不到，直言這計畫完全不可信，因為要啟動的時候，他都被罷免下台了。台灣基進新聞輿情部副主任張博洋則說：「滿天星計畫遴選方式現在還是一個問題，到底是跟韓國瑜比較好的，可以來選上，還是跟李佳芬比較好的，可以在遴選計畫裡面，因為連李佳芬的閨蜜小妹都可以抓來當海音中心的董事，他更質疑現在每個局處都被逼著要想一個辦法來拯救韓國瑜，高雄市的政策應是長遠而且持續性的規劃，而不是像現在這樣為了拯救市長被罷免的危機，這是對高雄非常會有不良的影響。

時間對我們來說完全沒用！