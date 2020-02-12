韓國瑜參觀口罩公司感謝國軍相挺　40名支援輪3班盼下周日產量80萬片



▲韓國瑜視察慰問口罩公司。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜12日前往淨新科技股份有限公司，慰勞協助口罩生產國軍及後備幹部，目前製作口罩的產線都正趕工中，投入40名國軍，輪3班制加工生產，目前日出貨量約60萬副口罩，下個月預計最多能提升到80萬副，韓國瑜感謝工廠及國防部「軍民一家、聯手抗疫」，更送上加菜金，慰勞所有協助生產者。

▲韓國瑜參觀口罩製造過程。（圖／記者洪正達翻攝）

一到淨新科技股份有限公司，韓國瑜先是進工廠內參觀，仔細聽解說。目前製作口罩的產線都正趕工中，據了解，已投入40名國軍輪3班制加工生產，日出貨量61萬副口罩，下個月預計能提升到80萬副，而國軍人力主要投入在包裝線上。

▲韓國瑜送上加菜金 。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜提到，工廠從大年初二開始就全線生產，所有口罩遵照中央政府規定，全部運用在台灣防疫健康，非常感謝淨新公司，從公司管理階層到員工全力投入，也感謝國防部後備指揮部調用40位兵力，「軍民一家、聯手抗疫」，特別代表市府來感謝，並且送上加菜金。

▲國軍支援口罩公司。（圖／記者洪正達攝）

淨新總經理許哲銘表示，工廠從原先2班制，一天可產21萬片至27萬，這次軍方支援後擴增為61萬至63萬片，下禮拜增加兩條產線預計可增加為70萬至80萬，許哲明透露，員工從大年初二開工，一直到現在都還沒休息。

而媒體觀察，國軍在包裝口罩時，並沒有戴手套，許哲銘解釋，產線內正常規範內口罩包含品管需要靠手感來觸摸，員工一進一出都有酒精消毒。

▲淨新口罩公司。（圖／記者洪正達攝）

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