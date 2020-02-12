你是230753分之一嗎？台灣基進宣布罷韓連署「突破法定門檻」　力拼30萬大關

▲罷韓攤位11日到韓國瑜左營住處擺攤 。（圖／台灣基進提供）

記者莊智勝／高雄報導

罷韓第二階段連署持續中，台灣基進今（12日）在臉書公開進度，表示目前連署已經突破法定門檻22.8萬，達到23萬753份，「但是為了讓罷免順利過關，我們還要繼續努力，力拼30萬！」

為了衝刺連署書份數，罷韓團體啟動「六日動員令」，希望能在本周衝破30萬大關，甚至昨（11日）還前往高雄市長韓國瑜左營住處擺攤。罷韓提案法定領銜人陳冠榮表示，「高雄人像天蠍座愛恨分明，喜歡你時專情，討厭你時不會因為你假裝虛偽，因此忘記你對高雄做過的事。」

台灣基進也在臉書宣布，截至11日晚間，罷免連署已經突破22.8萬法定門檻，達到23萬753份，但是為了讓罷免案能夠順利過關，仍要力拼達到30萬份，「你已經是230753分之一了嗎？感謝上百位志工、以及230753位連署市民！」

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

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▼罷韓團體發動「六日動員令」。（圖／記者許宥孺翻攝）