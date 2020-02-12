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國內旅遊幾乎停擺！全台11萬導遊、領隊收入歸0...曾月入10萬榮景不再

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▲▼疫情海嘯橫掃　全台11萬導遊領隊收入歸零。（圖／中評社）

▲台灣導遊領隊生計大受肺炎疫情影響。（照片：高新富提供）

文圖／中評社

新冠病毒疫情重創觀光產業，導遊領隊職業工會總會理事長高新富接受中評社訪問表示，台灣領隊導遊必須透過旅行社業者委任帶團，但目前受疫情影響，旅遊團停擺，導遊領隊無團可帶，生計都出問題。

高新富從事導遊領隊超過40年，對業界生態相當了解，並曾任台灣觀光旅遊協會、台中市導遊服務人員職業工會、台中市觀光領隊人員職業工會理事長等職務。

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有關導遊領隊原本的收入，高新富表示，鼎盛時期每月可以達到新台幣10萬元，沒有陸客潮也能維持4萬左右的月收入，平均3萬2千元，一旦沒團可帶，立即歸零。　

高新富表示，以現況來講，台灣出入境旅遊幾乎停擺，如此情況，對於導遊領隊的衝擊非常慘重，工作可說是完全瞬間歸零，從今年春節開始，大部分人工作就中斷了，只剩下零散的商務客人，團體旅客全部中止。

高新富說，春節旅遊本來是領隊導遊工作旺季，未料突然疫情爆發，大家瞬間沒有工作，從收入高峰跌到谷底，倘若疫情短期內無法趨緩，台灣的領隊導遊可能都要轉行才有辦法活下去。

▲▼疫情海嘯橫掃　全台11萬導遊領隊收入歸零。（圖／中評社）　

▲導遊領隊職業工會總會理事長高新富。

高新富指出，全台擁有導遊領隊執照者約11萬人左右，當中導遊占3萬9千多人，領隊占7萬人，並且有三分之二的比例是將導遊領隊作為主業。目前除了極少數在旅行社任職的人，大部分的導遊領隊多呈現“失業狀態”，他短短一個月就損失大約新台幣30億元的產值。

高新富表示，領隊導遊在台灣的觀光產業中屬於相對弱勢的區塊，因為領隊導遊不同於旅行社、旅宿業擁有資本可以調度、調整經營策略，大家都只能仰賴接待團客，當這波疫情衝擊來臨時，團客行程大幅度取消，帶團人員的收入銳減，幾乎等同於“放無薪假”。

高新富說，目前台灣政府針對觀光旅遊業打算祭出紓困方案，但僅止於旅宿業及旅行業者，看不到關於導遊領隊的補助，也沒有救濟措施，現在大家業務工作停頓，沒有基本收入，恐怕連勞工保險、健康保險的費用都繳不出來，許多人擔心生活困頓，都開始找些臨時打工來維持生計，呼籲政府務必重視相關問題。

高新富建議，政府若無法為領隊導遊提供救濟措施，至少要在疫情期間輔導領隊導遊就業轉型，以免造成一波領隊導遊失業潮，否則勢必將對台灣觀光產業造成嚴重傷害。

除了肺炎疫情衝擊，陸客不來也是對台灣導遊領隊的一大憂患，高新富說，若是在馬英九執政的時代，疫情過後還可以透過龐大的大陸團客來補血，但如今陸客銳減，又沒有替代客源，台灣五成的導遊領隊可能撐不下去。

▲▼疫情海嘯橫掃　全台11萬導遊領隊收入歸零。（圖／中評社）

▲華語領隊導遊曾月入達新台幣10萬元，但如今榮景不再。（照片：高新富提供）

高新富指出，台灣導遊領隊有11萬多人，當中約五成是華語導遊領隊，許多更是在陸客潮前後考取執照，搶攻陸客來台觀光商機。但近年陸客來台數量銳減，至去年8月大陸發布觀光禁令，陸客歸零，讓許多華語領隊導遊大受衝擊，如今再因為肺炎疫情影響，台灣導遊領隊的生計可說是雪上加霜。

高新富說，陸客的消費力龐大，以往陸客來台鼎盛時期，華語領隊導遊收入一個月甚至可達新台幣10萬元，但如今榮景不再，而台灣政府採取新南向政策，希望導入東南亞觀光客源替代流失的陸客，但兩者消費水準無法比擬，雖然來台觀光旅客數量提升，但帶進來的產值效益卻不及陸客。

高新富提到，據台灣“交通部觀光局”統計，陸客在2017、2018年來台觀光產值分別是153億元及172億元，兩年的觀光產值都超越新南向18國，可明顯比較出其中的差異。

高新富預估，新型肺炎的疫情短期難以穩定控制，觀光產業的損失持續，台灣導遊領隊勢必爆發失業、轉職潮，加上陸客不來，華語導遊領隊恐怕無用武之地。

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