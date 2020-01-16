若否定中華民國「國民黨不知道如何論述」　許信良：這是兩岸的政治連結樞紐

▲許信良接受中評社專訪。（圖／中評社）



圖文／中評社

亞太和平研究基金會董事長、民進黨前主席許信良在蔡英文成功連任後，接受中評社專訪表示，蔡英文講「中華民國憲法」、《兩岸人民關係條例》，「中華民國憲法」是客觀存在的東西，有「中華民國憲法」整個條文跟整體精神。「中華民國憲法」關於領土這部分，從來沒有更改過，從來沒有修正過，也不可能被修正，所以增修條文前提就是在統一之前。他認為，「中華民國憲法」跟兩岸人民關係條例，中國大陸沒有甚麼理由不能接受，「而且我再講一句，「中華民國」就是兩岸的政治連結與歷史連結的樞紐」。

許信良強調，否定「中華民國」的存在，其實兩岸關係就連國民黨都不知道如何論述，這是目前兩岸最重要是這一點。

許信良是在蔡英文在大選連任後，首度接受媒體訪問解析蔡連任之後的兩岸關係走向，許信良是在14日於亞太和平研究基金會接受中評社訪問。

以下為部分專訪內容：

中評社問：蔡英文的「中華民國」應該怎麼定義？

許信良答：其實我們在講蔡英文講「中華民國憲法」、《兩岸人民關係條例》，「中華民國憲法」是客觀存在的東西，他怎麼解釋「中華民國憲法」，有「中華民國憲法」整個條文跟整體的精神，以前我也講過，「中華民國憲法」關於領土這部分，從來沒有更改過，從來沒有修正過，也不可能被修正，所以增修條文前提就是在統一之前，所以我就說過一句，「中華民國憲法」跟兩岸人民關係條例，中國大陸沒有甚麼理由不能接受，而且我再講一句，「中華民國」就是兩岸的政治連結與歷史連結的樞紐。

所以否定「中華民國」的存在，其實兩岸關係就連國民黨都不知道如何論述，所以我想目前兩岸最重要是這一點。

像你提到其他像美台關係，還有美中關係的，其實中國大陸面臨了40年來最大的變局，就40年來，美國是把中國當做建設性夥伴，現在美國把中國大陸當作戰略性的對手。所以美中關係調整可以說是對中國大陸來講是40年來最大的變局，這個變局會影響很大，而且現在目前是剛開始而已。

中國面對美中關係的改變，這不是改變而已，這是一個戰略性的改變，從夥伴變成一個對手，再加上香港問題、兩岸問題，像今天台灣選舉結果，香港7個月來面對的抗爭，香港的民主運動，所以中國大陸面對這個問題，中國大陸真的走在十字路口，真的應該好好去思考，好好去調整。

其實我認為中國大陸面對的像香港問題、台灣問題跟今天美中問題，甚至於中國大陸將來跟世界的關係，其實都同樣有問題，就是中國大陸不尊重現狀，香港為甚麼會有問題？就你不尊重一國兩制的現狀，中國大陸一直想要改變一國兩制的現狀，所以說你看中國大陸居然有這樣輿論認為很後悔，何必一國兩制，當初就一國一制，這種心態就是中國到今天真正的問題，不能夠尊重現狀，不能尊重香港現狀，不能尊重台灣現狀，不能尊重世界的現狀，這就是中國大陸的一切問題的根本。