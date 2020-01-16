　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

若否定中華民國「國民黨不知道如何論述」　許信良：這是兩岸的政治連結樞紐

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼許信良接受中評社專訪。（圖／中評社）

▲許信良接受中評社專訪。（圖／中評社）

圖文／中評社

亞太和平研究基金會董事長、民進黨前主席許信良在蔡英文成功連任後，接受中評社專訪表示，蔡英文講「中華民國憲法」、《兩岸人民關係條例》，「中華民國憲法」是客觀存在的東西，有「中華民國憲法」整個條文跟整體精神。「中華民國憲法」關於領土這部分，從來沒有更改過，從來沒有修正過，也不可能被修正，所以增修條文前提就是在統一之前。他認為，「中華民國憲法」跟兩岸人民關係條例，中國大陸沒有甚麼理由不能接受，「而且我再講一句，「中華民國」就是兩岸的政治連結與歷史連結的樞紐」。

許信良強調，否定「中華民國」的存在，其實兩岸關係就連國民黨都不知道如何論述，這是目前兩岸最重要是這一點。

許信良是在蔡英文在大選連任後，首度接受媒體訪問解析蔡連任之後的兩岸關係走向，許信良是在14日於亞太和平研究基金會接受中評社訪問。

以下為部分專訪內容：

中評社問：蔡英文的「中華民國」應該怎麼定義？

許信良答：其實我們在講蔡英文講「中華民國憲法」、《兩岸人民關係條例》，「中華民國憲法」是客觀存在的東西，他怎麼解釋「中華民國憲法」，有「中華民國憲法」整個條文跟整體的精神，以前我也講過，「中華民國憲法」關於領土這部分，從來沒有更改過，從來沒有修正過，也不可能被修正，所以增修條文前提就是在統一之前，所以我就說過一句，「中華民國憲法」跟兩岸人民關係條例，中國大陸沒有甚麼理由不能接受，而且我再講一句，「中華民國」就是兩岸的政治連結與歷史連結的樞紐。

所以否定「中華民國」的存在，其實兩岸關係就連國民黨都不知道如何論述，所以我想目前兩岸最重要是這一點。

像你提到其他像美台關係，還有美中關係的，其實中國大陸面臨了40年來最大的變局，就40年來，美國是把中國當做建設性夥伴，現在美國把中國大陸當作戰略性的對手。所以美中關係調整可以說是對中國大陸來講是40年來最大的變局，這個變局會影響很大，而且現在目前是剛開始而已。

中國面對美中關係的改變，這不是改變而已，這是一個戰略性的改變，從夥伴變成一個對手，再加上香港問題、兩岸問題，像今天台灣選舉結果，香港7個月來面對的抗爭，香港的民主運動，所以中國大陸面對這個問題，中國大陸真的走在十字路口，真的應該好好去思考，好好去調整。

其實我認為中國大陸面對的像香港問題、台灣問題跟今天美中問題，甚至於中國大陸將來跟世界的關係，其實都同樣有問題，就是中國大陸不尊重現狀，香港為甚麼會有問題？就你不尊重一國兩制的現狀，中國大陸一直想要改變一國兩制的現狀，所以說你看中國大陸居然有這樣輿論認為很後悔，何必一國兩制，當初就一國一制，這種心態就是中國到今天真正的問題，不能夠尊重現狀，不能尊重香港現狀，不能尊重台灣現狀，不能尊重世界的現狀，這就是中國大陸的一切問題的根本。

ET快訊
「莒光甜心」勾已婚少校！清境跨年激戰　正宮破門氣炸
導遊「韓我真的投不下去」　她淚曝：小英上了我爸媽也失業了
「是在哈樓」被採用了！北大新宿舍命名出爐　校方回應了
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

ET民調／63.4％贊成罷免韓國瑜　44.2％後悔投讓他當高雄市長

支持反對都適用　黃暐瀚提「罷韓、反罷韓4招」　

特勤吳彥祖PO自拍照向粉絲喊：搭早～　首度透露任務結束時間！

「雙環無軸」愛情摩天輪新進度！美商JRA到高雄遞交投資意向書

「小米春聯」這裡拿！陳其邁寫毛筆超認真　碎念「寫不好...喀嚓」

2020大選結束美軍艦通過台灣海峽　國防部：全程掌握無異狀

連5日直擊韓國瑜回高雄上班！出門時間曝市長「苦民所苦」行程

快訊／陳師孟請辭監委　總統府：蔡英文慰留、尊重他最後決定

導遊「韓我真的投不下去」　女網友淚曝：小英上了我爸媽也失業了

民進黨2024誰選總統？　「賴神、胖周瑜」等3人被點名接棒蔡英文

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

他神還原國中瞎妹參加畢業旅行 偷換房間、車上卡拉OK超懷念！

宣美表演遇暴雨…要求「撤掉遮雨棚」　跳一半「脫衣」陪觀眾一起濕！

3年未調！豪大雞排漲到75元 業者回應：因基本工資增加了

霸氣新娘「辣丟衝鋒槍」不扔扇！親友笑噴：希望不要常常撿到槍

半熟蛋嫩牛排丼、起司瀑布炸雞　激推超罪惡逢甲大學口袋美食！

ET民調／63.4％贊成罷免韓國瑜　44.2％後悔投讓他當高雄市長

支持反對都適用　黃暐瀚提「罷韓、反罷韓4招」　

特勤吳彥祖PO自拍照向粉絲喊：搭早～　首度透露任務結束時間！

「雙環無軸」愛情摩天輪新進度！美商JRA到高雄遞交投資意向書

「小米春聯」這裡拿！陳其邁寫毛筆超認真　碎念「寫不好...喀嚓」

2020大選結束美軍艦通過台灣海峽　國防部：全程掌握無異狀

連5日直擊韓國瑜回高雄上班！出門時間曝市長「苦民所苦」行程

快訊／陳師孟請辭監委　總統府：蔡英文慰留、尊重他最後決定

導遊「韓我真的投不下去」　女網友淚曝：小英上了我爸媽也失業了

民進黨2024誰選總統？　「賴神、胖周瑜」等3人被點名接棒蔡英文

是你嗎？9、10月期千萬中獎發票僅剩2張未領　花10元買奶茶中200萬也未領

機翼半空噴火！「狂閃橘色火光」乘客嚇瘋驚叫　美聯航引擎故障急掉頭

台大醫科錄取率變高！考「醫事人員」公費生...英文自然只要均標

「Hello Kitty萬用置物籃」來了！全台麥當勞限量10萬個　開賣日曝光

食力／爸媽必看！加了色素的糖果　真的會讓小孩過動？

倫敦政經學院出包！誤寫「蔡英文曾任副總統」　彭文正酸：48萬英鎊水準

ET民調／63.4％贊成罷免韓國瑜　44.2％後悔投讓他當高雄市長

尪曬十年挑戰照！太太「穿越時空」神凍齡　超強巫術刷爆3萬讚：你是好隊友

詹惟中再挺蔡英文「選後還是工作滿檔」！　曝投韓國瑜慘輸心聲

學測開考北台灣轉濕冷家長狂塞暖暖包　考生選5科都想「考75級分」

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

政治熱門新聞

快訊／陳師孟請辭監委！獲蔡英文核准

爆韓國瑜不喝酒睡不著　謝金河道歉

韓陣營選前準備開香檳　黃光芹：以為贏37萬4344票

綠委點出與韓差異　小英選擇改變

蔡正元：吳敦義選前3週就知韓輸15％

導遊：韓我真的投不下去　選後秒失業

吳斯懷風波　李錫錕下重話狠批

即／星光部隊軍機降落高雄　運傷兵返國就醫畫面曝

老司令挺轉錯圈憲兵　籲老學長要鼓勵支持

陳柏惟曾是跳舞機冠軍！「神之腳步」畫面曝

賴品妤制服照曝光　網看傻：日本女星！

綠委嘆完了半年翻轉　陳學聖傻眼

秦慧珠建議韓國瑜：準時上班、戒酒

朱學恒：把韓留高雄對民進黨最好！

更多熱門

相關新聞

蔡英文勝選的行政後盾　陳其邁首任資安長推動5G「緊緊緊」

蔡英文勝選的行政後盾　陳其邁首任資安長推動5G「緊緊緊」

總統蔡英文以中華民國史上新高817萬得票數順利連任，蘇貞昌內閣被外界視為是勝利關鍵之一。其中，副院長陳其邁作為首任資安長，協助推動5G發展，讓5G招標進度提前，至今競標金額即將突破1300億，令業界印象深刻。

媒體指控蔡英文改國號　府拿馬英九照片回擊

媒體指控蔡英文改國號　府拿馬英九照片回擊

卓榮泰要黨公職開心到過年　遭柯建銘打槍

卓榮泰要黨公職開心到過年　遭柯建銘打槍

民進黨團30日商討國會龍頭人選

民進黨團30日商討國會龍頭人選

如何面對「中華民國」？國台辦：一中下協商

如何面對「中華民國」？國台辦：一中下協商

關鍵字：

許信良中華民國蔡英文中評社

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

老公腦幹出血！妻放棄CPR...提「1請求」醫淚崩

福原愛隱瞞孩子2件事！住台灣不說中文

踩防盜窗上大掃除！37歲女5樓墜下慘死

科技富豪日本偷情　老婆：我選擇放下

21公斤吳花燕醫院過世…弟弟回應了

快訊／陳師孟請辭監委！獲蔡英文核准

57歲馬景濤當婚禮歌手…現身農村！商演價132萬

EXID哈妮「招牌瀏海」消失！近況曝光

爆韓國瑜不喝酒睡不著　謝金河道歉

勇者試喝「5毒蛇酒」：沒掛急診硬整天

小蠻和邵翔回老家過年「從沒洗過碗」

高雄新開幕吃到飽2人同行1人免費

陽台袋子頻掉落　夫妻見真相心軟

暴瘦意外確診胰臟癌　醫提3大晚期症狀

更多

最夯影音

更多
買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助
既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面