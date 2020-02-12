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雲端最前線／政治勝過防疫？菲律賓「一中原則」禁台入境

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新聞節目中心／綜合報導

菲律賓突頒旅遊禁令，外交部第一時間沒有掌握確切消息，讓不少台灣人飛抵後無法入關、甚至滯留當地。雖然外交部解釋是菲律賓政府平行間協調出問題，菲律賓駐台代表處也在臉書提出說明，稱相關發言並非官方立場，台灣人也未遭禁止入境。由於日前才義大利、越南也發生同樣情形，朝野立委紛紛站出來呼籲外交部應該嚴正釐清、必要時也該採取相對應的措施。《雲端最前線》12日邀請國民黨立委洪孟楷、民進黨立委鍾佳濱以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼菲律賓禁台人入境，旅客滯留候機室。（圖／民眾提供）

▲菲律賓禁台人入境。

停靠在日本橫濱港的「鑽石公主號」，目前船上已有174人確診武漢肺炎，船上有22名台灣人無法回台，透過管道向台灣政府求救，船上一名台灣男子寫信給總統蔡英文求救，他11日向媒體表示，85歲父親10日接受篩檢，11日多次流鼻血，但還不知道結果，也沒有足夠醫護人員協助診斷，希望政府能盡快給予協助。

陸委會開放陸配子女返台引發軒然大波，主委陳明通11日晚間宣布，必須吻合「未成年」、「大陸親友無能力照顧」兩項條件限制，沒想到深夜再度加上第3項條件，必須「父母皆在台者」，才允許申請，經審查得返台後，也要居家檢疫14天。政策一日三變，臉書粉絲團遭網友灌爆。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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