專家指武漢肺炎存在「血液傳播」可能　大陸宣布轉緩流行病史者捐血4周！

▲捐血示意圖。（圖／CFP）

記者劉亭／綜合報導

新型冠狀病毒COVID-19（武漢肺炎）傳染途徑多，擴散速度相當快速。大陸國家衛健委10日發佈《關於做好新冠肺炎疫情期間血液安全供應保障工作的通知》中指出，雖然目前尚無證據表示該病可能通過血液和血液途徑傳播，但對於具有流行病學史的捐血者，應勸其暫緩4周捐血。

根據「財新網」報導，大陸國家衛健委先前發佈的《新冠病毒感染的肺炎診療方案》中，實驗室檢查改為「在咽拭子、痰、下呼吸道分泌物、血液等標本中可檢測出新型冠狀病毒核酸」。在第四版開始增加了血液核酸檢測，即通過檢測血液中是否存在病毒核酸，診斷有無病原體感染。

一位臨床醫生介紹，血液中檢測到了病毒陽性，就是提示出現了病毒血症的症狀。 據瞭解，病毒血症（viremia）是指病毒進入血液從而進入身體其他部分的一種醫學狀態。通常出現症狀後會持續4-5天，病毒可以隨血液迴圈播散到其他有靶細胞的器官。

▲武漢肺炎在全球造成影響。（圖／達志影像／美聯社）

一位研究病毒輸血傳播的專家指出，可以引起病毒血症的病毒，理論上都可以通過血液傳播，尤其是在感染初期病毒大量複製增殖的階段。像新型冠狀病毒、流感病毒這類自限性病毒，剛感染時會大量複製增殖，血液裡的病毒可能會多一些，就會存在通過輸血或共用針頭等進行血液傳播的可能性。

該位專家也透露，等病毒差不多清除後，血液裡基本沒有病毒了，也就不存在血液傳播的途徑。在病毒性疾病中，有些為自限性感染，就是疾病在發生發展到一定程度後，隨體內病毒被清除，靠機體調節能夠控制病情發展並逐漸恢復痊癒。

與新冠病毒有「近親」關係的SARS病毒，被認為存在通過血液傳播的可能性。S ARS冠狀病毒曾在SARS患者的血液、糞便、尿液和呼吸道分泌物中檢測到。

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