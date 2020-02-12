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前疾管局副局長嗆趙少康「蔡英文防疫幸運說」：尖酸刻薄的人永遠閉嘴

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▲鑽石公主號,日本,郵輪。（圖／路透社）

▲鑽石公主號遊輪。（圖／路透社）

記者嚴云岑／綜合報導

鑽石公主號郵輪染COVID-19（俗稱「武漢肺炎」）人數持續攀升，至今已有175人確診，包括一名檢疫人員。前疾管局副局長施文儀表示，鑽石公主號幾乎成了「海上的火神山」，如果能先徵用另一艘郵輪，將檢驗陰性之無症狀且低感染風險者移往該船做隔離檢疫，就能避免「雞兔同籠」引發的交叉感染。

施文儀11日在臉書發表「日本—堂堂檢疫大國的沒落？」文章，提到鑽石公主號的新冠疫情將日本是世界檢疫大國的形象破滅殆盡。面對公主號的疫情，日本似乎只能眼睜睜地看新冠疫情在海上船内蔓延一週以上，不僅不敢讓遊客上岸隔離檢疫，也不敢登輪檢疫，做好船内感染控制及遊客的風險評估及管理，讓快樂公主變成海上的火神山，疫情一發不可收拾。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 鑽石公主號遊輪。（圖／路透）

▲前疾管局長施文儀，鑽石公主號雞兔同籠引發交叉感染。（圖／路透社）

他表示，以日本過去的檢疫經驗，很難想像這次的荒腔走板是同一國家，倘若日本能先租（徵）用另一艘郵輪，充當岸外隔離島的概念，則能將公主號上檢驗陰性之無症狀且低感染風險者移往該船做隔離檢疫，隨時監視健康狀況至潛伏期結束，即可上岸回家，期間若有陽轉個案立即轉往公主號隔離治療。

他接著寫道，目前郵輪大都無業務、無行程，租用或徵用一艘郵輪應無商業矛盾，其效益可避免船内感染擴大，不讓健康者與帶原者「雞兔同籠」，也可疏解公主號不見天日及惨遭交叉感染恐懼的隔離壓力。

最後，他更提到，台灣防疫處理寶瓶星號，所幸無人感染，若不幸有人感染，難免重蹈公主號之覆轍，檢疫單位宜記取教訓，以公主號為演習劇本，以租徵用另艘郵輪為隔離場所之方案做為演習重點，做好檢疫整備，讓趙少康這種尖酸刻薄的人說台灣防疫只是天佑小英而已，永遠閉嘴。

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