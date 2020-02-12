童書宣揚「果子狸肉可以吃」...出版社竟是武漢大學！網怒：從小學吃野味？

▲華南海鮮市場就有出售野味。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

武漢肺炎病原確認為野味，大陸當局也加大打擊野生動物違規交易，然而近日卻有民眾發現，由武漢大學出版社出版的一本兒童圖書，竟寫著「果子狸全身都是寶，牠們的肉可以吃，是我國歷史悠久的稀有山珍」。消息傳出後引發網友撻伐，對此該出版社11日回應稱，已全面下架該書。

▲ 武漢大學出版社兒童圖書宣揚食果子狸。（圖／翻攝自微博）

據《新京報》報導，近日有民眾購買了一本《動物小百科》，卻發現內容竟宣揚食用野味，「果子狸全身都是寶，牠們的肉可以吃，是我國歷史悠久的稀有山珍，牠們的脂肪是化妝品生產中難得的高級原料，也可以醫治燙傷，牠們的皮毛可做皮手套，牠們的尾毛和針毛，可以製成毛刷和畫筆。」

消息傳出後因為網友撻伐，紛紛斥責「從小學著吃野味？」、「找出出版人 問問他為什麼能吃」、「果子狸實慘還被寫進書裡面了」、「還是武漢大學出版社的，哎」、「看來這種思想已經根深蒂固！偶然之中存在必然！」、「連圖都沒配對」。

面對質疑，武漢大學出版社11日回應稱，其出版的《動物小百科》中存在著關於果子狸的不當表述，已第一時間通知全國各銷售網站全面下架該書，其他相關事宜正在繼續調查處理中。