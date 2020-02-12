民主黨新罕布夏州初選　「厭惡凝聚人心」超過8成支持以打敗川普為優先

▲民主黨參選人和多數選民，都高舉「反川大旗」。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國民主黨初選11日來到新罕布夏州，選民投票隊伍大排長龍，儘管每個選民支持的參選人不同，但高達8成1的人有同樣共識，寧願以選出一個實力足以打敗川普的參選人為優先，而把政客與選民的理念是否相符暫擱在一邊。

CNN的出口民調顯示，選民們對川普的憤怒凝聚了同陣營的人，但作為左派進步價值的支持者，情感卻相當矛盾。其中3成的人認為，若最後民主黨陣營出了女性總統參選人，將很難會是川普的對手，但另外1成1的人反而覺得會更簡單。

CNN在初選現場訪問近90位選民，對民主黨各參選人有何想法。部分選民認為，桑德斯（Bernie Sanders）提出的醫療保健政策顧及到很多人；不少自稱是醫師、護士和藥劑師的選民都喜歡他的這項政策。

▲美國民主黨籍總統參選人桑德斯（Bernie Sanders）。（圖／達志影像／美聯社）

歷史上首位公開出櫃的民主黨總統參選人布塔加智（Pete Buttigieg），不僅年輕有活力，也承諾若入主白宮，將會以局外人的身分和觀點，為美國政治帶來新氣象。許多他的支持者因而被圈粉。

明尼蘇達州資深參議員克羅布徹（Amy Klobuchar）在先前的辯論會上表現頗佳，支持她的民眾認為，她有足夠的膽識可以挑戰川普，同時也是個很不錯的副總統人選。

▲美國前副總統、民主黨總統提名參選人拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

同為參議員的華倫（Elizabeth Warren）則出現非常明顯的分眾 ─ 現場所有訪問到支持她的人，清一色是女性。支持者們表示，現在必須讓女性當家作主，此外他們也支持華倫的健康保險及學生貸款的政見。

與此同時，民調低迷的拜登（Joe Biden）雖有支持者，但似乎無濟於事，在民調到尾聲時，他已經飛往南卡羅萊納了（Carolina）了。