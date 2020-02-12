廣州豪宅疑社區感染3戶確診武漢肺炎！　鄰居湖北回來瞞病情…所有人隔離

▲大陸武漢肺炎確診病例持續增加。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合港媒報導

武漢肺炎疫情在香港和廣州開始出現社區感染，繼11日凌晨香港長康邨康美樓住戶全數撤出並隔離後，廣州一棟住宅大樓也傳出社區感染。一名確診住戶1月底從湖北回家後始終隱瞞病情， 還拒絕測量體溫，不久同單位不同樓層的2名住客也被確診為武漢肺炎；廣州物業管理處11日晚間發出通知，安排所有住戶撤往附近酒店隔離。

根據香港《東網》報導，出現社區感染的大樓為海珠區的保利天悅屋苑，住戶自疫情重災區湖北回來後，繼續住在18座15樓02室，不但隱瞞病情，還不配合體溫測量等各項檢測，讓全大樓的暴露於危險之中。

▲香港青衣長康邨康美樓住戶現已全部隔離，防疫專家初步研判「糞管未封」導致病毒傳播。（圖／路透）

該住戶被政府當局逮捕後，已經證實為武漢肺炎確診病例；保利天悅屋苑的25樓及27樓住戶，之後也相繼在1月31日和本月9日確診。海洲區疾控中心11日晚間通報，為照顧民眾健康安全，必須迅速將所有人集中隔離作醫學觀察。

專家認為大樓內可能存在不明傳染原，目前防疫人員已將所有住戶撤離到附近的江悅酒店實施隔離。據了解，江悅酒店在疫情爆發後已成為集中醫學觀察點的應急接待酒店，除了保利天悅屋苑住戶，現在主要隔離郵輪「世界夢號」上確診病例的167名密切接觸者。

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