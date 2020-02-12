張雅琴霸氣怒批趙少康「蔡英文防疫運氣好」：所以習近平運氣差？

▲趙少康稱武漢疫情防堵成功是「蔡英文運氣好」，被主播張雅琴狠打臉。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

武漢肺炎疫情嚴重爆發，目前台灣累積確診病例少於日本、韓國、新加坡，然而資深媒體人趙少康卻認為，台灣防堵疫情成功是「蔡英文運氣好」，因為兩岸關係緊張，中國禁止自由行，團客也大幅減少，「不是我們防疫工作做得多好，我們防疫工作就是阻絕嘛！」是因禍得福才能順利防疫。對此，年代新聞資深主播張雅琴也開炮怒轟趙少康。

張雅琴表示，中國直到現在仍忙著「卡台」，她認同如果中國疫情繼續失控，全世界經濟都會受到影響，但中國現在的態勢就是疫情要靠自己，而不是跟全世界的人說，現在香港、澳門不能怎樣，台灣是我的，所以也要一起吃苦。

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▲民進黨立委王定宇也相當不滿趙少康對於「蔡英文運氣好」的言論。（圖／翻攝自臉書）

最後她更開轟「我中華民國在台灣關你什麼事？你的主權也不及我、你的治權也不及於我，你在說什麼啊！」大罵中國這種行徑「是一個變態的想法」。

至於趙少康嗆防疫成功是因為「蔡英文運氣好」，張雅琴對此表示「這真的是運氣好嗎？還是天命呢？」她認為北京本身隔離不精確，所以也淪陷，若按照趙少康的說法，「那就是習大大的運氣不好囉？」

▲時代力量立委王婉諭也在臉書表示，請不要再噴無謂的政治口水！（圖／翻攝自臉書）

民進黨立委王定宇也對趙少康的「運氣說」相當不滿，他強調，全國防疫人員、醫療體系從過年前開始啟動防疫，不眠不休地守住台灣沒有社區感染，他認為全國防疫和醫療人員，應該大聲回「趙少康，你當我們是塑膠嗎？」

時代力量立委王婉諭也在臉書表示，這種無知的發言，在此時關鍵的防疫時刻，對台灣一點幫助都沒有。「防疫不是靠運氣！關鍵防疫時刻，請不要再噴無謂的政治口水！」

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