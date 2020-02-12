快訊／湖北增94死、1638確診　WHO：武漢肺炎威力超過恐攻

記者葉國吏／綜合報導

新冠狀病毒(COVID-19，俗稱武漢肺炎)疫情持續，截至11日24時為止，中國湖北新增1638確診、94死，累計33366例、1068死，累計追蹤密切接觸者152251人，尚在接受醫學觀察77195人。面對武漢肺炎疫情持續蔓延，世衛組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）先前形容全球疫情僅是「火花」程度，但須小心星火燎原；他週二（11日）更加重說明，武漢肺炎影響的層面「比恐怖攻擊更有威脅」，因此應該被視「全民頭號公敵」。





▲武漢肺炎疫情持續蔓延。（圖／路透社）

2020年2月11日0時-24時，湖北省新增新冠肺炎病例1638例，其中：武漢市1104例、孝感市109例、鄂州市71例、黃岡市66例、荊門市40例、黃石市39例、荊州市35例、隨州市34例、天門市32例、十堰市31例、襄陽市25例、仙桃市22例、宜昌市12例、咸寧市10例、恩施州8例。

全省新增死亡94例，其中：武漢市72例、孝感市4例、荊州市4例、荊門市3例、黃岡市2例、鄂州市2例、仙桃市2例、潛江市2例、黃石市1例、恩施州1例、咸寧市1例。新增出院417例，其中：武漢市171例、黃岡市59例、孝感市40例、隨州市25例、荊州市24例、黃石市14例、咸寧市14例、荊門市12例、十堰市11例、襄陽市11例、鄂州市11例、宜昌市10例、恩施州7例、潛江市5例、仙桃市2例、神農架1例。

截至2020年2月11日24時，湖北省累計報告新冠肺炎病例33366例，其中：武漢市19558例、孝感市2751例、黃岡市2398例、隨州市1129例、荊州市1110例、襄陽市1088例、黃石市874例、鄂州市861例、宜昌市784例、荊門市696例、十堰市536例、咸寧市525例、仙桃市460例、天門市293例、恩施州203例、潛江市90例、神農架林區10例。全省累計治癒出院2639例。

全省累計死亡1068例，病死率3.20%，其中：潛江市5例、病死率5.56%，武漢市820例、病死率4.19%，荊門市24例、病死率3.45%，天門市10例、病死率3.41%，鄂州市28例、病死率3.25%，仙桃市13例、病死率2.83%，黃岡市54例、病死率2.25 %，荊州市21例、病死率1.89%，孝感市45例、病死率1.64%，恩施州3例、病死率1.48%，咸寧市6例、病死率1.14%，襄陽市12例、病死率1.10%，隨州市12例、病死率1.06%，宜昌市8例、病死率1.02%，黃石市6例、病死率0.69%，十堰市1例、病死率0.19%。

目前仍在院治療26121例，其中：重症5724例、危重症1517例，均在定點醫療機構接受隔離治療。現有疑似病例11295人，當日排除6756人；當日新增臨床診斷病例4890例，現有臨床診斷病例10567例；疑似病例、臨床診斷病例集中隔離15514人。累計追蹤密切接觸者152251人，尚在接受醫學觀察77195人。