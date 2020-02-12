鍾南山預估「武漢肺炎疫情4月結束」　2月高峰期後進入平穩期

記者黃翊婷／綜合報導

大陸國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任、中國工程院院士鍾南山，11日接受媒體採訪時表示，新型冠狀病毒（武漢肺炎，2019-nCoV）的疫情將在本月達到高峰，預計會在4月結束。此外，他也談到病逝的武漢市中心醫院醫師李文亮，一度忍不住落淚，「我以他為榮。」

鍾南山接受《路透社》專訪說明新型冠狀病毒疫情的最新情勢，目前中國部分地區的新增病例逐漸減少，再加上數學模型、政府防疫工作等面向評估，預計中國的疫情會在本月（2月）達到高峰期，接著進入平穩期，最後有望在4月結束。

▲鍾南山9日曾提出一份關於武漢肺炎的研究報告。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

鍾南山提到，現階段比較棘手的問題，是大家不知道病毒的傳染力為什麼可以這麼強，雖然中國已有許多城市、村鎮「封閉」，但在疫情爆發初期武漢市政府和衛生部門並沒有控制住，這一點的確應該負起部分責任。

而對於病逝的「吹哨人」李文亮，鍾南山忍不住在採訪過程中落淚，他表示，李文亮早在去年12月底就說出真相，在大多數民眾心中是「英雄」，自己也以他為榮，如今政府鼓勵醫師們說出真相，期望相關單位人員能夠確實傾聽。

▲武漢肺炎疫情有望在4月結束。（圖／路透）

另外，根據《央視新聞》報導，鍾南山9日曾在「medRxiv」提出一份研究報告，名為「中國2019年新型冠狀病毒感染的臨床特徵」，內容是對1099例確診病患的臨床特徵進行回顧性研究，發現中位潛伏期為3天，最長可達24天。

鍾南山指出，這份論文是預印版，內容提到的潛伏期有些是透過患者口述時間推算出來的，而且潛伏期長達24天的只有一例，這樣的情況在其他疾病也有先例，像是狂犬病。由於預印版還需要徵求更多學術界意見，也不能拿來指導臨床，對於尚未正式發表的文章訊息，他也希望外界不要過度解讀。