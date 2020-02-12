民進黨2020飛行夾克紀念版開放預訂！「收入全捐」衛福部指定「武漢肺炎防疫」





▲民進黨2020紀念版飛行夾克。（圖／民進黨提供）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文2020大選順利連任，選前民進黨部推出的競選飛行夾克大受好評，卻因為限量讓許多支持者買不到，原定選後要推出的紀念版，又因遇上武漢肺炎延期。民進黨考量支持者不斷詢問，紀念版夾克終於在12日正式開賣，這次販售的收入扣除成本後，將全額捐助衛福部指定武漢肺炎防疫工作使用。

民進黨競選飛行夾克詢問度超高，民進黨透露，從選前到選後，不管是中央黨部或地方黨公職不斷接獲支持者詢問飛行夾克訊息，也因此有了這一件2020紀念版夾克的出現。原訂年後就要開放登記，回應支持者期盼，不過，卻又因為遇上武漢肺炎防疫期間，將原訂計畫延後，卻仍接獲支持者再三詢問。

民進黨表示，考量到製作時程需要60天以上，以及答應支持者會推出紀念版夾克的誠信問題，一定要兌現承諾，同時，也為第一線防疫盡心力的情況下，黨中央決定將把這次的政治獻金收入扣除相關製作成本後，全數捐助衛福部疾病管制署，指定做為「嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作」使用。

「2020飛行夾克紀念版」預計12日上午9點至17日中午12點在臉書上開放「不限量」預購登記，一件售價2020元。夾克外觀跟選前的競選版相同，另外加上817等紀念字樣，夾克將附上「臂章包」，支持者可以依照個人喜好自由搭配。

民進黨中央強調，這次的活動並非防疫勸募，民眾如果想捐款做防疫，可洽詢相關單位。民進黨也透過這次的販售，向辛苦的一線防疫人員致意，「我們要感謝所有不眠不休投入防疫工作的醫療人員及相關團隊，謝謝您們守護我們的家，守護所有台灣人。」