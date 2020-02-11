戒掉賴床惡習！趣味鬧鐘APP完成指定任務才會停　想繼續睡都難

▲沒有叫不醒的人，只有裝睡不想醒的人。（圖／Pixabay）

生活中心／綜合報導

羨慕正能量滿滿的人，每天都是被夢想叫醒？如果你還處在尚未找到人生方向，只能繼續被鬧鐘叫醒的魯蛇階段也別洩氣，試試看這幾款有趣的鬧鐘，至少改變一早起床的壞脾氣～相信自己，只有裝睡的人才叫不醒，別再抱怨早上很難起床啦！

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1.抖動鬧鐘

特別設計須透過幾個有趣的方式才能關掉鬧鐘，像是用手抖動而停止，或對著手機咆哮大吼才停，連續觸摸敲打才停止，而且每天得停止方式很隨機，讓起床關閉鬧鐘變成一件好玩的事。

2.怪物鬧鐘

超過2500萬名用戶使用的怪物鬧鐘，涵蓋許多鬧鐘功能，直到你玩完遊戲前鬧鐘絕不會關掉，保證不再賴床，另外也提供偶像鬧鐘、或知名插畫家筆下人氣角色鬧鐘，甚至還有泡麵鬧鐘，相當親民受歡迎。

3.Sleepzy智慧鬧鐘及睡眠週期追蹤器

透過智慧型鬧鐘，從入眠期開始撥放輕鬆的音樂幫助入睡，還可追蹤睡眠週期，在淺眠期溫柔的把你叫醒，還有助於分析睡眠品質，一大早就能神清氣爽起床的感覺肯定很好！

4.使命鬧鐘

不僅開啟特大聲鬧鐘模式，還會每天出考題要求完成才能關閉，像是算數學、搖手機…透過解任務的要求，完成叫醒你的至高使命…只不過任務解太慢，鄰居可能會先來敲門問候你早安XD