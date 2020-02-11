日本平均一個口罩要172元台幣！　他曝「日藥妝店」景象...住台灣很幸福了

▲日本藥妝店。（示意圖／記者季相儒攝）

記者康心禹／綜合報導

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情肆虐，口罩和酒精等防疫用品也掀起搶貨潮，不只台灣，日本也面臨缺貨窘境。我國政府推出「口罩實名制」之後，不少民眾抱怨7天只能買到2口罩，且一片就要5元真的太貴了。有網友對此分享自己日本線導遊朋友的發文，認為在台灣已經很幸福了，真得要感恩！

一名網友在臉書社團「爆怨公社」貼出友人的PO文。該名友人在貼文中表示，「住在台灣真的要感恩，一個口罩5塊一星期可以購買兩次。限制不能哄抬價格事件好事。日本不管從北海道或沖繩、大阪架上完全沒有口罩。如果有看到口罩，30個日幣18000元（台幣約5166元）這是我看到藥妝大國在賣的。」

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原PO也表示，「台灣人真的要感恩，日本這個藥妝大國的口罩已經漲到平均一個要價172元台幣了。」但是台灣人還在吵口罩買不到或是很貴，現在台灣採用藥局分發實名制，讓更多人都能有口罩不好嗎？

原PO還說，「每次看到有人在罵一週發兩個不夠用，你去日本看看，有錢都不一定買得到口罩。」除了友人的貼文之外，原PO還貼出幾張他在旅日版社團找到的口罩價格，相較之下真的比台灣貴很多。

網友得知之後紛紛留言表示，「平均一個要價172元台幣，誇張」、「日本和台灣的新資不同不能比較」；也有網友酸「現在買口罩也不是人人都有都買的到喔」、「講的好聽是人人都有，實際上根本買不到」、「一周兩個的口罩一樣買不到」。

台灣自從口罩實名制上路之後，各地藥局每日幾乎都會有個時段出現大排長龍的景象，經濟部積極在提升產能。中央流行疫情指揮中心10日指出，實名制購買可能延到「2月底或3月初」，直到每日口罩產能可以達到1,000萬片為止，因為如果產量夠，民眾的搶購恐慌度也會下降，可能就可以回到原有的市場機制。