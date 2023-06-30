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19歲韓男機上暴走「想開逃生門」！冰毒呈陽性　認：在宿霧吸毒

▲▼濟州航空傳出一名機師感染新冠肺炎。（資料照／達志影像／美聯社）

▲濟州航空傳出有顧客企圖打開艙門的事件。（資料照／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

南韓韓亞航空5月發生乘客在空中打開逃生門，導致機上多人呼吸困難、昏倒等事件，濟州航空6月19日也發生類似事件，一名男性乘客企圖打開逃生門，所幸隨即被空服人員與一旁乘客制止，才並未發生意外。然而經過警方調查，該名男子在搭機前，曾在菲律賓吸毒，經毒品檢測也驗出冰毒陽性反應。

根據YTN報導，一名19歲男子19日凌晨5時半從菲律賓宿霧搭乘濟州航空的班機飛往南韓仁川機場，怎知在起飛1個小時後，少年突然出現詭異行為，先是不斷抱怨自己胸悶，隨後多次試圖要打開逃生門。一旁空服員與乘客見狀隨即阻止他的突發行為，並將其壓制，固定在最前排的座位上。

飛機落地後，少年立刻被轉交給航警隊。少年面對警方調查時供稱，自己17日曾在宿霧的飯店內與其他6名菲律賓人吸毒，而警方隨即對他進行毒品檢測，結果對冰毒（甲基苯丙胺）呈陽性反應。

報導指出，波音737在設計上較為嚴格，一旦飛機起飛後便無法再隨意打開逃生艙門，加上當時飛機所在的高度，由於機內、機外壓力差過大，因此男乘客無法直接成功打開逃生門。有網友透露事發經過表示，男乘客想要打開機上逃生艙門，引來一陣騷動，最後在空服人員幫忙下，才能成功壓制住男乘客。而他也將事發影片上傳至旅遊相關網路論壇並稱，男乘客事發前曾大喊，「我要把門打開，殺死所有的人」。

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