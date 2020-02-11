出現症狀5天後死亡！23歲男流感送醫當天病逝　累積重症914例創新高

▲防疫醫師林詠青說明台灣流感疫情。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情還在流行中，疾病管制署今（11）日公布國內上週新增14例流感死亡個案，值得注意的是，其中有一名為中部23歲男性，個案本身有先天免疫功能異常，出現症狀後5天才因為喘到不行緊急送醫，在急診一度心跳停止，經過搶救直送加護病房但病況仍不樂觀，出現肺炎、腎臟異常敗血性休克，當天就不幸過世，為本流感季最年輕死亡個案。

請繼續往下閱讀...

根據疾病管制署監測資料顯示，國內上週因為類流感掛門急診達到8.2萬人次，比起前一週下降15.5%，但仍在流行期階段，社區流行病毒以A型H1N1為主，最近一週佔73.5%，另B型流感佔比持續上升；上週也新增56例流感併發重症個案，以及新增14例經審查與流感相關死亡個案。

疾管署防疫醫師林詠青表示，死亡個案年齡介於23~90歲，都有慢性疾病，且沒有施打疫苗；值得注意是，其中23歲個案更是本流感季自去年10月以來年紀最輕的死亡個案。

他是居住中部的男性，本身有先天免疫功能異常，最初出現發燒、咳嗽以及喘等症狀，約經過5天喘到只能臥床無法起身，被送往急診搶救，當時檢查已經有肺炎、腎功能異常以及敗血性休克，一度心跳停止，經過急救恢復心跳被送往加護病房，但是仍不樂觀，休克情況無法改善還出現心律不整，送醫當天就過世。

另根據疾管署統計，本流感季自去年10底至今已經累積流感併發重症914例，是過去五年同期新高記錄，進一步分析年齡以65歲以上為主(43%)，其次為50至64歲(32%)；98%病例未接種本季流感疫苗且近8成具有慢性病史；流感重症死亡病例累計75例，99%病例未接種本季流感疫苗。林詠青提醒，國內目前仍有公費流感疫苗約28.8萬劑，若尚未接種且符合資格，還是建議把握機會接種。

其他人也看了...

龜山島比照「惡魔島」建防疫專區？陳時中：趴趴走隔離者可考慮送去

首批包機台商1人「二採陰性」送回檢疫所 4人心理師介入關懷

港澳旅遊警示提升至第三級！新加坡二級、泰國一級

陸委會宣布「開放陸配來台探親」！ 入境居家檢疫14天