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下機就被拒入境！旅客還原「夜宿機場9小時」現場…嘆：菲律賓親中是主因

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記者袁茵／台北報導

菲律賓10日深夜突然宣布，「拒絕任何直接來自中港澳『台』4地的訪客，除了持有菲律賓護照或永久居留權者」，有飛往宿霧、長灘島的台灣旅客抵達當地後遭遣返。一名飛往宿霧的闕姓台籍旅客接受《ETtoday新聞雲》訪問，還原10日晚間23時至11日早上8時左右在菲律賓被拒絕入境的情況。

闕姓旅客提到，自己搭乘從台北（桃園機場）飛往宿霧的班機，大約在當地時間23時10分左右抵達宿霧機場，下飛機搭乘機場接駁巴士後，一進入位在機場一樓的等候機場接駁巴士空間，就被地勤要求集合。

▲▼菲律賓政府深夜發公文，拒絕來自台灣的乘客入境，導致旅客待在機場一整晚。（圖／闕姓旅客提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

請繼續往下閱讀...

▲菲律賓政府深夜發公文，拒絕來自台灣的乘客入境，導致旅客待在機場一整晚。（圖／以下皆為闕姓旅客提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

闕姓旅客說，等到大家集合完畢，地勤就開始解釋，因為菲律賓最新的禁令，導致台灣、從台灣飛來的外國人都不能入境；而自己聽聞菲律賓朋友的講法，同班機的菲律賓籍乘客則會被帶去隔離。隨後，地勤說明亞航會幫忙進行遣返作業，由於飛機調度問題，所以要請大家稍等，並且開始搬椅子供大家休息，約凌晨1時左右開始發食物，共3瓶350ml瓶裝水和2包蛋糕類點心。

闕姓旅客回憶道，大家等了大約1小時，地勤來收護照確認名單。11日凌晨2時38分左右，工作人員表示會安排馬尼拉的班機過來，旅客則坐在鐵椅上休息或睡覺，「大部分的人是坐著睡覺，旁邊有空位的人就躺著睡。」11日早上醒來後，發現外面有一架飛機，地勤約在早上8時30分發早餐，吃完後便陸續登機，11時40分左右回到桃園機場。

▲▼菲律賓政府深夜發公文，拒絕來自台灣的乘客入境，導致旅客待在機場一整晚。（圖／闕姓旅客提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲▼機場地勤於11日上午發早餐。

▲▼菲律賓政府深夜發公文，拒絕來自台灣的乘客入境，導致旅客待在機場一整晚。（圖／闕姓旅客提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

闕姓旅客原本是要去菲律賓觀光旅遊，打算在宿霧待到17日上午。面對這次被拒絕入境的狀況，他表示，未來還是會去菲律賓旅遊，造成這件事情的原因為中國一中政策，菲律賓親中立場是主因，世界衛生組織（WHO）將台灣列入中國是藉口；另外他也不認為是台灣疫情增加，才導致被菲律賓政府禁止。

針對菲律賓突如其來的政策，亞航10日晚間緊急向乘客道歉，「請遵循現場地勤指示，造成你們不便我們很抱歉，但我們更措手不及。」事隔一日，亞航於臉書公布往返台灣菲律賓航班取消與退款通知，2020年3月28日前往返菲律賓、台灣之間，受到影響的旅客可選擇3種方案，第一是免費更改一次至3月29日開始的30天內同一航線，無須支付任何費用；第二是全額退款至AirAsia BIG會員帳戶；第三為全額退款。詳細公告可至亞航官網查詢

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▼闕姓旅客表示，圖為10日晚間飛往宿霧的班機，大概坐滿三分之二。

▲▼菲律賓政府深夜發公文，拒絕來自台灣的乘客入境，導致旅客待在機場一整晚。（圖／闕姓旅客提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▼闕姓旅客表示，自己做了一個「我來自台灣，不是中國」的吊牌，結果沒有用上。

▲▼菲律賓政府深夜發公文，拒絕來自台灣的乘客入境，導致旅客待在機場一整晚。（圖／闕姓旅客提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

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