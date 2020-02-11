▲科技業者建議龜山島做防疫專區，頭城鎮長曹乾舜堅決反對。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

武漢疫情延燒，高雄陳姓科技業者，11日在工商時報頭版刊半版廣告，建議政府將龜山島建設成防疫專區，頭城鎮長曹乾舜對業者這主張是不予認同，更堅決反對。

征宇科技集團刊登半版廣告，以「保護本土安全、疫情決戰境外」為標題，強調為不影響台灣防疫安全，也讓滯外國人有可歸之處，並願意在龜山島上免費建設水電設施，並邀請醫界朋友組織自願醫療團上島服務，將龜山島規劃為武漢肺炎疫情隔離區。

▲被科技業者，建議政府建設成防疫專區的龜山島。（圖／東北角風管處提供）

頭城鎮長曹乾舜11日表示：龜山島是宜蘭縣的地標，同時更是全國、甚至是全世界馳名的國家風景區，結合地方以及交通部觀光局東北角旅遊行程，每年衝浪、賞鯨、登島的人數約16萬人，如果貿然規畫為疫情隔離區，除了會立即衝擊到相關的觀光產業之外，所增設的相關設施，勢必會對當地的自然環境及生態產生無法彌補的惡果。

因此對業者的主張是不予認同，更是堅決反對，況且這是屬於全國性社衛及專業的醫療領域，絕非單一個體可獨立向外主張。

另，鎮公所會傾全力配合中央的各項防疫作為，藉此更要強烈要求中央防疫體系及各部門，在接收到外界訊息或主張之時，應將各種可能狀況及資訊公開透明；同時，在形成政策之前，更必須先與地方做溝通、協調，充分尊重地方意見，避免造成民眾揣測不安，人心惶惶。

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