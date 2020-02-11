香港眾志向美購10萬口罩便宜賣　黃之鋒：怕成搶劫目標「不敢募資」

▲黃之鋒與到貨的口罩合照。（圖／黃之鋒臉書）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港眾志秘書長黃之鋒11日下午發文表示，經過連日緊張跟進，眾志從美國採購的十萬個口罩，現已安全到埗並順利清關，剛趕赴機場取貨，終於可跟大家宣布這項好消息，「這批次的十萬個口罩，部分會交由友好民主派區議員協助社區有需要人士，其餘會在眾志網店以低於成本價發售。」

黃之鋒指出，綜合國際情勢，中國商人持續炒賣，近乎壟斷全球口罩，港人採購工作可謂相當艱難，記得袁嘉蔚（南區區議會田灣區議員）在新年期間也找他，表示不少區議員團購訂單均被取消，「幸好有賴過去數年國際游說工作，累積了在華盛頓的連結，加上一眾海外港人的熱心幫忙，才能將大批口罩運抵香港。」

黃之鋒提到，眾志常委Tobias Leung在上月底開始接觸銷售渠道，花了好些時間查證生產商品牌，確保合乎國際規格，達致實際防疫功用，「同一時間，我們在本地預備大批資金，以最短時間電匯到美國，阻止中國大陸以即時現金交易『搶單』。」

黃之鋒表示，過程實在幾經波折，中港政府抗疫不力，他們擔心口罩成為搶劫目標，而近期飛往香港的航班大幅減少，貨櫃位也變得非常罕有，需比平時多付三至四倍的價錢，才有航空公司願意承運，「即使如此，眾志也決定保持低調，選擇自行承擔巨額運費，不公開募資，讓香港人不用『捱貴口罩』！」

黃之鋒還說，這批次的十萬個口罩，部分會交由友好民主派區議員協助社區有需要人士，其餘會在眾志網店以低於成本價發售。

黃之鋒強調，香港眾志會繼續透過累積得來的國際網絡，在全球採購口罩，「希望能盡快為香港人帶來好消息。」