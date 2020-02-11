武漢一嬰兒遭父母獨留河南　暖心原因曝「媽媽答應妳很快就回家」

▲武漢一對夫妻將女兒連夜送回河南老家。（圖／翻攝自大河網）

記者陳政錄／綜合報導

武漢肺炎疫情爆發，許多離別場景不斷上演。2月7日一早，就有輛武漢市牌照汽車，緩緩駛入河南省邊境，夫妻留下嬰兒轉身就走，原來，係因媽媽李薇薇作為醫護人員，馬上要「返回一線」，只好把無人照顧的嬰兒送回老家，她在臨走前抱著兒子哽咽著說，「不哭，孩子，媽媽答應妳，很快就會回家。」

據河南《大河網》報導，2月7日上午9點27分，一輛汽車掛著象徵武漢市的鄂A牌照，緩緩駛下河南省項城北站口，由於武漢封城、湖北封省後，人員出入管制加強，引起檢疫人員高度緊張。

▲武漢協和醫院是最早收治確診病例的醫院之一。（圖／翻攝環球網）

就在人員上前勸返時，車主下車出示證明文件，表示自己的妻子李薇薇是武漢協和醫院婦產科醫生，馬上要支援疫情一線，家中8個月大的女嬰無人照顧，他們決定連夜把孩子送回河南項城娘家，由外婆照顧。

在了解情況後，河南省公安也特別開了綠色通道，讓通過檢疫的李薇薇一家返回老家，將女嬰叫到娘家家人手上。李薇薇在臨走前抱著女兒不斷哽咽，表示「不哭，孩子，媽媽只是和你暫時離別；不哭，孩子，原諒媽媽，我很快就會回來。」

在外婆家待了二十分鐘後，李薇薇夫妻隨即下樓開車返回武漢，丈夫也一同陪伴。據了解，武漢當地包括同濟、協和、武大人民醫院這3家，為最初收治確診病例的重點醫院，目前在火神山醫院及各方艙醫院開設後，協和醫院等因資源分配需要，主要收治確診的重症病患，可以說是風險最高的地區之一。

根據統計，目前中國大陸累積42,696例確診，21,675例疑似病例、重症7,333例、1,017例死亡、4,022治癒。其中，重災區武漢就有18,454例確診、748例死亡。

▼武漢一對夫妻將女兒連夜送回河南老家，在高速路口被攔查。（圖／翻攝自大河網）