延後開學孩童莫忘在家自主學習　基隆教育處臉書公佈線上教學隨時更新

▲ 基隆市長林右昌強調，開學後將請校護加強學生防疫觀念，培養學生成為防疫小尖兵。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

關注武漢肺炎疫情進展，基隆市政府教育處與衛生局11日於市務會議會後記者會，報告防疫近況，因應開學延後兩週，教育處臉書公佈線上教學資源，歡迎家長善加查詢運用，市長林右昌強調，開學後將請校護加強學生防疫觀念，培養學生成為防疫小尖兵，回家也能與家人宣導。

因應開學延後兩週，教育處長林祝里指出，呼籲學校與家長善用資源讓學生在家中自主學習，教育處臉書公佈線上教學資源，包含均一平台、PaGamO、2019年與台北市合作「酷課雲」等多項平台，針對指考及會考，提供多元活潑教學的動畫與影片進行解說，可供補救教學與自主學習，有新的內容即時更新。

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▲ 基隆市教育處長林祝里。（圖／記者郭世賢翻攝）

目前各校成立防疫小組，校長擔任召集人訂定防疫計畫，召開防疫會疫，整備應變措施。現調查各校教職員工應自主管理名單，並要求落實執行。開學後進入校園，要求接受量額溫，每日上午通報一次了解全市學生情況，透過衛教宣導，鼓勵學生勤洗手，開學前完成清潔消毒校園環境整備。

教育處長林祝里表示，林市長特別指示，開學前也就是2月17日召開全市校園防疫會議，邀集全市校長與會做最後確認。此外，彚整兩波家長Q&A，包括畢業典禮、期末考延後兩週公告於教育處臉書，各類業務對應窗口公佈教育處網站，如有疑問，可在教育處臉書留言會由相關人員回覆，歡迎善加利用。

延後開學兩週，林右昌表示，現在網路教學平台，大家都在使用也非常熟練，他提醒家長關心孩子在家學習狀況。接下來開學後校門口，要求接受量體溫與清潔手部，測量儀器每校會分配到。昨天有善心人士捐消毒物資，全部交由教育處分配到學校使用。

現在基隆市教室班班數位化，林右昌說，開學後第一件事是在學校教室內，藉師長與專業醫療人員，透過視訊進行防疫機會教育，讓每位學生成為防疫小尖兵，回家帶著衛生局製作防疫宣導單協助宣導。

基隆市政府教育處「線上學習課程」：https://reurl.cc/nV9QMv

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