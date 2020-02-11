觀光旅遊冰凍季如何解凍　盧秀燕：先安民心再拚觀光

▲盧秀燕表示，面對疫情衝擊，必須先安民心，再拚觀光。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

因應武漢肺炎疫情造成觀光旅遊業進入冰凍季，台中市長盧秀燕率先邀集台中在地觀光旅宿相關業者召開觀光座談會，提早建立觀光救助政策，獲得現場多位業者肯定，「先穩住民心，再引進觀光！」盧秀燕強調，目前務必先強化防疫工作，讓民眾安全、安心，再配合中央政策盤點地方資源拚觀光。

▲盧秀燕邀集觀光旅宿業者商討如何度過疫情衝擊。

盧秀燕強調，從各國公布的武漢肺炎疫情報告來看，疫情已衝擊觀光、旅宿、餐飲、勞工就業問題，觀光產業進入冰凍期，面對這樣的嚴峻趨勢，市府已代產業界向中央發聲，為了盡早提出因應策略，市府召集相關產業與相關局處共商對策，彙整產業界所提出的需求呈報中央，希望透過減低業者負擔、刺激短期觀光，降低觀光業損失。

台灣入境旅遊協會理事長王全玉、交通部觀光局國民旅遊組前組長陳貴華、台中教育大學永續觀光暨遊憩管理研究所教授吳忠宏都肯定市府在農曆春節過後率全國之先，由市長親自召開觀光座談會，展現積極態度，盼能夠將會議中在地產業提出的各個問題，建立具體因應架構。

台中市民宿協會理事長陸冠全、台中市旅館商業同業公會理事長鄭生昌提出，建議市府針對無薪假的相關方案、上半年聯合旅宿稽查、加強取締非法日租套房、觀光產業減稅優惠紓困方案等面向著手，降低業者負擔。

對此，盧秀燕回應，對於營業稅、營所稅減稅部分，市府會將產業需求向中央提出建議。

觀旅局長林筱淇則指出，市府原本預計在5月實施台中市旅館業分級管理制度，如今因為疫情已提早至3月推出，業者如果2年內沒有違反發展觀光條例、建管、消防、衛生等相關法規，且不是被列為特定營業場所者，不再實施現場稽查，減輕業者人力成本負擔。

林也說，市府今年度已編列經費，鼓勵民眾檢舉違法的日租套房，在觀光建設部分，市府也持續規劃中長程的觀光計畫，除透過新聞宣傳，也會邀請網紅等人推動觀光行銷，刺激遊客到台中觀光，今年也會續推觀光友善計程車外語培訓、認證計畫，讓觀光經濟不停滯。

至於無薪假部分，勞工局長吳威志表示，市府會協助事業單位申請辦理勞工大學產業員工專班，由符合資格的在地中小企業向產專班委辦單位申請，費用勞工局全額補助，事業單位及員工都不用付費。

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