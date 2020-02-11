獨家直擊／香港超市被搬空！他花上萬買口罩卻「薄到透光」...淚：還是要戴

▲天還沒亮就有市民排起長龍。（圖／受訪者提供，下同）

記者蔡儀潔／香港-台北連線報導

隨著武漢肺炎確診病例不斷攀升，香港全城不僅陷入口罩荒，而且還掀起搶購衛生紙、衛生棉的浪潮。市民阿星向《ETtoday新聞雲》直言，「現在就是一團亂。要麼是天價口罩，50個賣498元（港元，下同），要麼是假口罩氾濫，今早去買早餐時，就看到一個老人家，口罩薄的我都能看到他的鼻子。」

▲九龍城阿布泰排口罩的隊伍。

香港的「口罩荒」仍在持續，各地連日來都出現市民通宵排隊購買的情況。家住港島東的市民阿星日前就加入排隊大軍，於淩晨5點半前往中環一家藥房，一直等到9點多才買到，每人限購一盒，「那次情況算好的，每盒只要65元，而且是真貨。」

之後阿星連續2次買到假貨，「第一次是去銅鑼灣的一家藥房，買了2盒口罩，每盒80元，當時有問店員產地是哪，但對方表示不清楚，看到盒子上都是英文，而且每片口罩都是獨立包裝，想說應該質量不錯，結果回家打開才發現買到假貨，超級薄。」

▲阿星家人再度買到假口罩。

第二次是阿星父母透過朋友，花費2000元在越南訂購一箱口罩，不過打開後再次發現，好像又買到假貨，「只有薄薄2層會透光，而且戴一段時間臉會開始發紅。很無奈，但想說不要浪費，平時家裡人去便利商店時，就會戴這個薄口罩，「因為平時工作地點在大型百貨，每天都至少要消耗一片，庫存實在不夠，想說有戴總比不戴好。」

▲藥房販售高價口罩。

阿星透露，現在市場上存在大量口罩亂象，「有些50個就賣498元，但其實可能有些店家，進貨價也要300多元，反正就是一團亂。我今早去買早餐時，看到一個老人家，口罩薄的我都能看到他的鼻子。」

對於這波口罩荒，阿星無奈說，港府應該負起責任，這次疫情來勢洶洶，而口罩這種防疫用品，卻接連出現囤貨、賣假貨、炒高價等現象，「無論是台灣、澳門都有相對應的政策，香港也非常需要政府介入，出手來管一管。」

▲衛生紙貨架空空如也。

除了全城搶口罩，香港連日還掀起搶購衛生紙、衛生棉、大米的浪潮，市民小琪對此感受深刻。她透露，剛開始是衛生紙買不到，後來是連衛生棉都被搶光，「前幾天因為生理期到了，就到樓下的超市購買，結果架上空空如也，結賬時候看到一個阿伯，購物車裡裝滿了夜用衛生棉，我瞬間氣炸了。還有不少人開始狂買大米，不知道還以為大米能治肺炎。」

▼ 11日的超市貨架 。