彰化有特醫療殊需求及陪病者免費送口罩　每日1.6萬人受惠

▲彰化基督教醫院洗腎中心提供免費口罩給患者使用。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣長王惠美關心新型冠狀病毒防疫狀況，11日上午特別到彰化縣防疫應變醫院衛福部彰化醫院勉勵第一線的醫護人員，緊接著到田中華新口罩廠視察，同時宣佈即日起對於特殊醫療需求的洗腎、癌症、復健病人及陪病人員免費提供口罩，每日受益人數達1萬6千人。

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▲彰化基督教醫院洗腎中心提供免費口罩給患者使用。（圖／記者唐詠絮翻攝）

王惠美說，中央流行疫情指揮中心自2月6日宣布購買口罩將採實名制，但現階段口罩仍然是一罩難求，尤其是有特殊醫療需要的病患及住院病患的陪病家屬造成進出醫院卻無口罩可戴，為照顧特殊需求的病患，彰化縣即日起針對洗腎、癌症化療或放射治療、需每週復健病人，以及陪病人員(每名住院病患限一位)提供口罩，可向醫療院所指定部門領取，避免因買不到口罩延遲就醫，預估每日受益人數16000人。

▲縣長王惠美前往衛福部立彰化醫院視察。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化醫院目前將X光車設置於急診室外面的停車場，發燒民眾或中國旅遊史的疑似病例在發燒篩檢站看診後，全部在此進行X光攝影，將可疑病患阻隔於院外；也緊急添購紅外線熱像測溫儀在大門口架設，進入民眾若發燒馬上由院外路徑帶往發燒篩檢站，以求防疫滴水不漏。

▲彰化醫院設有發燒篩檢站。（圖／記者唐詠絮翻攝）

另外彰化基督教醫院上午也實施洗腎室口罩實名制簽名，病患及陪病人員都提供免費口罩，讓民眾安心不少；衛生局提醒一般民眾仍請多利用各地藥局購買實名制口罩，把口罩留給最需要的人。並謹守防疫「2不3要」原則，居家隔離「不」出去、健康「不」用口罩、大陸回台「要」管理、注意衛生「要」洗手、環境消毒「要」遵守；民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14天內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

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