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東非模里西斯禁止台灣人入境？　外交部：已通報國際航空運輸協會更正

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▲▼外交部長吳釗燮舉行國際記者會。（圖／記者張榮恩攝）

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者張榮恩攝）

記者陶本和／台北報導

有關「國際航空運輸協會」（IATA)網站刊載模里西斯禁止我國人入境資訊一事，外交部表示，根據駐南非代表處及漁業署駐外人員向模里西斯移民局查證結果表示，模里西斯並未禁止我國人入境，將再協助進行瞭解。

外交部指出，已訓令駐南非代表處力促模里西斯政府儘速通報「國際航空運輸協會」，立即更正限制我國人入境的錯誤資訊，以免影響兩國旅遊及商務交流。

外交部強調，將持續接洽模國溝通說明，儘速協助解決我國人入境的問題。在此之前，提醒國人若規劃赴模國商旅，事前宜密切注意政府公告資訊，並與航空公司保持密切聯繫。

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