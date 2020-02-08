元宵賞燈要保暖！冷氣團發威探12°C　首波低溫時段曝

▲大陸冷氣團來襲全台寒冷。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今（8）日是元宵節，受到大陸冷氣團的影響，西半部清晨氣溫僅13到15度，中央氣象局預估，今晚到明晨將會出現此波冷氣團的首波低溫，中部以北低溫下探12度，局部沿海空曠地區也會有11度低溫，且會是越晚越冷，若要外出賞燈的民眾務必加強保暖。

氣象局表示，今日清晨寒冷，西半部氣溫約13到15度，其他地區約16到19度，一整天北部及東北部持續偏冷，高溫只有17至19度，花、東20至22度，中南部約25、26度，溫度變化趨勢是愈晚愈冷。

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氣象局指出，今晚到明晨將出現此波冷氣團的第一波低溫，屆時中部以北及東北部將降至12、13度，其他地區約14至17度，氣象局預報員林定宜表示，桃園、苗栗等近山區等沿海空曠地區，可能出現11度的低溫。

▲今晚低溫下探12度。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

林定宜指出，此波冷氣團將於周一（10日）減弱，全台各地氣溫回升，白天高溫北部約20度、中南部25到26度、花東21度，不過西半部日夜溫差較大，夜晚低溫僅14到15度，需多加留意。

林定宜表示，好天氣將維持到周三（12日），到了周四、五將有鋒面通過，西半部、東北部天氣型態轉為短暫陣雨，不過由於沒有冷空氣，因此溫度不會太低，低溫部分北部約16到17度、中部17到18度、南部19到20度、東部20度。

林定宜表示，周六（15日）鋒面離開，僅剩北部、東半部會有局部短暫雨，不過雨勢不會像周四、五劇烈，將逐漸趨緩下來。

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今晚至明日受冷氣團影響，各地氣溫偏低，最低溫約為12到14度，另因水氣減少關係，西半部好天氣，僅台北、宜花東偶爾飄雨，而台中到屏東白天受陽光照射，高溫可達20度以上，日夜溫差高達10度，須注意保暖。