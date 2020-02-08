台南學甲濕地生態園區　發現556隻黑面琵鷺刷新5年前428隻最高紀錄

▲台南學甲濕地生態園區發現556隻黑面琵鷺，刷新5年前428隻最高紀錄。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市生態保育學會8日在進行黑面琵鷺鳥調時，發現計有556隻，再次刷新了5年前428隻的最高紀錄，消息傳出吸引許多遊客及鳥友前往學甲濕地生態園區觀賞黑面琵鷺，參觀親子相當高興驚呼不已。

學甲濕地生態園區位於急水溪北堤防內側的灘地，在10年前劃設，面積將近20公頃，是林務局以租用休耕農地的方式，正式補助的濕地生態園區，近年來成為黑面琵鷺度冬棲息的場域之一，已經連續9年紀錄到國際級保育鳥類「黑面琵鷺」，5年最多記錄到428隻，在台南地區的黑面琵鷺棲息處排在第3名棲息處，最近有鳥友還拍攝到多種保育鳥類，直呼開心。

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學甲濕地生態園區因為人為干擾不多，食物來源充足，加上堤防擋風，不只黑面琵鷺，還有紅嘴燕鷗、黑腹燕鷗，以及常見的白鷺鷥群等上百種鳥類棲息，區域內紅樹林、水筆仔遍布，地上四處可見招潮蟹、彈塗魚，是各級學校戶外生態教學的重要地點。

8日是林務局2星期1次的黑面琵鷺普查日子，台南市生態保育學會鳥調人員黃永豐及邱景威，發現兩大群的黑面琵鷺棲息在學甲濕地生態園區，算一算竟然高達556隻，破了5年前428隻最高紀錄，消息傳出許多今天前往鹽水蜂炮的遊客，也趕到臨近的學甲濕地生態園觀賞黑面琵鷺。