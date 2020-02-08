向開發口罩供需資訊網科技英雄致謝　黃偉哲：希望更多科技軟體人才進駐台南

▲台南市長黃偉哲等人拜訪「口罩供需資訊網」，台南創業產業園區的「好想工作室」創辦人吳展瑋致謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



「高手在民間，全民防疫有你真好」！武漢肺炎疫情升溫，中央實施購買口罩實名制，行政院同步推出「口罩供需資訊網」，台南創業產業園區的「好想工作室」創辦人吳展瑋，即是這個資訊網幕後推手之一，市長黃偉哲7日特別拜訪，並當面致贈感謝狀，希望能透過政府輔導機制，讓更多科技軟體人才進駐台南。





市長黃偉哲表示，他代表市民朋友感謝駐紮台南的軟體工作師Howard（吳展瑋），他在武漢肺炎蔓延之際，迅速地開發設計網站架設「口罩地圖」，方便大家可以即時掌握自己所在地以及全國各地口罩的供需情況，節省舟車勞頓尋找口罩的時間，如此便民的貼心暖舉，不只有助於減少民眾擔憂口罩需求的恐慌，也讓大家可以就近取得所需。



防疫期間有些民眾走進超商或藥局，聽到「口罩賣完了」，隨即失望地前往下一家「碰運氣」；看到此問題，Howard以工程師「寫程式解決問題」的精神，花了一個晚上寫出「超商口罩地圖」便利民眾回報及查詢，2月2日一上線，6小時內超過50萬人次點擊、最高紀錄1200人同時在線，引起轟動，也讓他因為流量問題收到60萬的Google帳單。





後來拍板實施實名制政策，口罩僅能在政府特約藥局購買，於是，行政院數位政委唐鳳與他聯繫，迅速重新改版，完成了目前便民的2.0版「即時口罩地圖」。



台南市政府表示，吳展瑋原本在台北從事資訊產業，2014年回到台南後，有感於台南的科技資訊較少，於2015年創辦「好想工作室」，以共同工作空間（co-working space）的模式，吸引軟體人才群聚，並推廣創業培訓、科技教育。



黃偉哲表示，面對全球性的疫情，需要來自各界的善心義舉，當然也包括資訊的力量，期待有更多人能效法Howard的精神，貢獻專業與熱情，團結同心，擊退疫情。





因產業結構因素，台南的軟體研發與資訊業不若北部發達，台南市政府一直積極與民間、年輕族群合作，也鼓勵軟體開發者相互交流、形成聚落；在Howard的努力推動下，好想工作室已經成為台南軟體開發人才群聚的重要基地，台南市政府與Howard未來會有更多合作，不定期推出培訓課程、講座；7日隨同台南市長黃偉哲參觀工作室的，還有副市長王時思、研考會主委趙卿惠，以及市議員蔡筱薇、蔡旺詮、李宗翰和沈震東等人，希望今後藉由每月固定舉辦黑客松「台南小松」，持續推廣公民科技應用，進一步有助於台南產業提升轉型，用資訊的力量幫助市民過得更好。