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兌現承諾　洪秀柱、陳以信台南聯合服務處揭牌

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▲中國國民黨前主席、立法院前副院長洪秀柱，為中華青雁和平教育基金會台南分會與洪秀柱、國民黨不分區立委陳以信聯合服務處舉行揭牌儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中國國民黨前主席、立法院前副院長洪秀柱，為中華青雁和平教育基金會台南分會與洪秀柱、國民黨不分區立委陳以信聯合服務處舉行揭牌儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中國國民黨前主席、立法院前副院長洪秀柱，為兌現選前應允繼續於台南服務地方的承諾，2月8日上午為她所創辦的中華青雁和平教育基金會台南分會與洪秀柱、國民黨不分區立委陳以信聯合服務處舉行揭牌儀式。

▲中國國民黨前主席、立法院前副院長洪秀柱，為中華青雁和平教育基金會台南分會與洪秀柱、國民黨不分區立委陳以信聯合服務處舉行揭牌儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

洪秀柱表示，雖然參選台南立委落敗，但對於台南鄕親在選舉期間的大力支持，她感恩在心，也和台南結下不解之緣。選前，她曾應允不論當選與否，選後都要為台南在地服務盡一分心力。

▲中國國民黨前主席、立法院前副院長洪秀柱，為中華青雁和平教育基金會台南分會與洪秀柱、國民黨不分區立委陳以信聯合服務處舉行揭牌儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為兌現選前承諾，她所創辦的靑雁基金會決定設置台南分會，同時，她與新科立委陳以信也要在台南共同成立聯合服務處。8日上午10時在台南市東區東門路三段11巷9號1樓舉行揭牌儀式。

洪秀柱指出，台南分會與聯合服務處成立宗旨有三：第一，落實地方服務。她雖然未當選立委，但曾歷任8屆立委及副院長，對於地方選民服務案件，除了與台南在地黨籍議員一起合作外，新科不分區立委陳以信，也將以台南子弟的身分，加入為鄉親服務的陣營，和她一起在地方肩負起聯合服務的工作。

▲中國國民黨前主席、立法院前副院長洪秀柱，為中華青雁和平教育基金會台南分會與洪秀柱、國民黨不分區立委陳以信聯合服務處舉行揭牌儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲中國國民黨前主席、立法院前副院長洪秀柱，為中華青雁和平教育基金會台南分會與洪秀柱、國民黨不分區立委陳以信聯合服務處舉行揭牌儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第二，培訓、培育青年，發掘人才。台南長期由民進黨執政，國民黨地方人才明顯出現斷層現象；台南據點的重要工作之一，就是希望統籌各方資源，為黨、為國培育青年、發掘人才，協助國民黨做好深耕地方的基礎工作。

第三，促進兩岸交流。台南是漢人開台首邑，先人渡海來台，讓中華文化從台南開枝散葉；未來，地方的兩岸宮廟信仰往來、鄭成功文化交流、南台灣學術的兩岸合作、農漁特產品兩岸貿易、觀光與兩岸航線發展等，都是未來值得努力的方向。

▲中國國民黨前主席、立法院前副院長洪秀柱，為中華青雁和平教育基金會台南分會與洪秀柱、國民黨不分區立委陳以信聯合服務處舉行揭牌儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

洪秀柱表示，大選已落幕，國民黨正面臨改造與革新的關鍵期，台灣政局、兩岸關係都出現新形勢，加上中美貿易爭端未歇，新型冠狀病毒肆虐又挾雜政治操作，內外情勢嚴峻，但她相信，國民黨只要能秉持為民先鋒的創黨理念，確實遵循本黨中心思想、核心價值，在中央、在地方都能一步一腳印，務實以對，有「自反而縮，雖千萬人吾往矣！」的勇氣，相信國民黨仍然會是捍衛中華民國、穩定民心的重要力量。

洪秀柱強調服務處揭牌，未來將提供地方的支持者，做為聯誼、服務、交流的中心、並結合中央的資源，與地方議員、里長一起為鄉親服務。除了與陳以信委員共同成立聯合服務處，柱姐也已向7位黨籍立委取得承諾，未來將一起為台南服務。立委陳以信受柱姐感召，要將戶籍遷回台南，在地深耕，也讓藍軍在台南也有真正在地立委。

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