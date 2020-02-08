嘉南大圳文獻史料整理與應用簽署合作　黃偉哲：讓國人認識陪伴台南百年水利系統

▲台南市長黃偉哲、中央研究院人文社會科學研究中心、台灣嘉南農田水利會、國立台灣歷史博物館簽定「嘉南大圳文獻史料整理與應用」合作意向書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲、中央研究院人文社會科學研究中心、台灣嘉南農田水利會、國立台灣歷史博物館，7日簽定「嘉南大圳文獻史料整理與應用」合作意向書，宣示共同保存、活化嘉南大圳文史資料的決心。

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目前台南市文化資產管理處正協助水利會進行文獻清點作業，後續將展開包含文獻史料普查盤點、文物保存管理及後續數位典藏等後一連串合作計畫，讓長年以來僅做為內部資料的珍貴文獻逐一曝光。

台南市長黃偉哲表示，將嘉南大圳珍貴的歷史圖資及文史資料建檔齊全，讓外界及後代子孫更加清楚了解這項影響台灣百年以上的巨大工程，不但福國利民，也為歷史留下見證；黃偉哲特別感謝嘉南農田水利會、中研院、台灣歷史博物館以及文化部的大力促成，台南市政府將與其他合作夥伴共同支援水利會進行文獻全面盤點、數位典藏等工作，讓國人進一步認識這個陪伴台南走過百年的水利系統。

嘉南大圳文獻史料整理與應用」合作意向書簽署記者會7日在台灣農田水利會舉行，由台南市長黃偉哲、嘉南農田水利會長楊明風、中央研究院人文社會科學研究中心地理資訊科學研究專題中心執行長范毅軍、台灣歷史物館長林崇熙代表簽署；文化部常務次長李連權與農委會農田水利處灌溉管理科洪銘德科長擔任儀式見證人，經濟部水利署水利規劃試驗所陳春宏所長、日本台灣交流協會高雄事務所加藤英次所長、台南市議員呂維胤皆出席表達支持。

嘉南大圳歷史文獻蘊藏豐富的工程圖資與公文卷宗，記錄著嘉南大圳與水利會的歷程演變，是台灣水利史最重要的研究史料之一。嘉南農田水利會長楊明風指出，水利會所藏歷史文獻年代橫跨一世紀，包括工程、人事及管理等業務紀錄，長年以來僅做為內部資料，從不對外公開，這次與其他三方合作並簽署合作備忘錄，對水利會而言無論是在文化資產保存或農田水利業務的整理推廣上，都是重要的開始與突破，同時亦為今年烏山頭水庫暨嘉南大開工滿百年系列活動拉開序幕。

文化部常務次長李連權表示，這次是台灣首度跨中央及地方政府、學術機構以及博物館等機關的合作，堪稱台灣水利文化資產的重大里程碑。

7日除了簽署儀式外，亦安排嘉南大圳文物捐贈者感恩頒獎、公開先前委託中研院人社中心完成的數位掃描成果以及展示多幅日治時期留存下來的烏山頭水庫與嘉南大圳的工程書圖文件，都是水利會首度曝光的珍貴文獻。