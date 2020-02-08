　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

肺炎釀高中以下延後開學　業界開免費線上課程讓學習不中斷

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／台達電子文教基金會提供）

▲DeltaMOOC線上課程。（圖／台達電子文教基金會提供）

記者崔至雲／台北報導

受到武漢肺炎影響，教育部宣佈高中職以下學生延後開學，許多家長擔心孩子的學習受到影響。由台達電子文教基金會開設的免費線上課程平台「DeltaMOOCx」，讓高中生透過網路線上學習數理相關課程，達到預習和複習的雙重效果，只要進入該平台，即可找到一系列的高中數學、物理、化學、生物等課程，老師們也可以透過連結DeltaMOOCx的影片，遠距與自己的班級學生進行「線上寒假輔導」，讓學生們不至因疫情荒廢學業。

▲▼ 由台達電子文教基金會開設的免費線上課程平台「DeltaMOOCx」，可讓高中、高工的學生透過網路線上學習數理相關課程，不受疫情影響。 。（圖／台達電子文教基金會提供）

請繼續往下閱讀...

▲「DeltaMOOCx」讓高中、高工的學生透過網路線上學習數理相關課程，不受疫情影響。（圖／台達電子文教基金會提供）

DeltaMOOCx計畫主持人、清華大學講座教授彭宗平表示，在疫情嚴峻的當下，線上課程正可以讓老師與學生多加利用，讓學習跳脫時空的限制。不論是利用手機、平板、或電腦等各種載具，都可以觀看影片與練習題目；學生們也可以在平台上發問，老師們也會在線上回答問題，相信可以減緩此波疫情對於學習進度的影響。

台達電子文教基金會指出，自2015年起，課程已陸續於「DeltaMOOCx愛學網」及YouTube「DeltaMOOCx頻道」上線。現已有162所高中職與12所大專院校加入計畫，平台提供超過5,400支教學影片，包含數學、物理、化學、生物、地球科學以及電機電子等課程，在網路上免費提供學生學習，目前線上點閱次數已超過七百萬次，歡迎師生使用。
 

ET快訊
LIVE／寶瓶星號靠岸返抵基隆港！防疫人員登船檢疫
首批武漢台商又1人發燒38.2度送醫！共6人住院、3人待驗
陸網質疑「大陸有瘟疫，黃安就回台」　他曝原因怒槓酸民
大陸武漢肺炎確診飆至3萬4546例　廣東省即起列「一級疫區」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／寶瓶星號返抵基隆港！1709名台灣旅客差點成人球　防疫人員登船檢疫

LINE Pay 和 LINE Pay 一卡通「差在哪？」　1張圖秒懂！

1/31你在哪？網友收防疫簡訊心驚驚…陳時中「親身經歷」回應了

首批返台台商又1人發燒38.2度送醫！含確診共6人在院、3人待驗

寶瓶星號暫無發燒遊客　中午抵達基隆港進行檢疫

肺炎釀高中以下延後開學　業界開免費線上課程讓學習不中斷

寶瓶星號「11點抵基隆港」將逐層檢測！旅客曝船上現況　檢疫人員整備待命

寶瓶星號今天有「下船結果」？陳時中親臨盯場「採檢時程」曝光

摸完大量紙鈔零錢…店員手部「0消毒」取蓋裝杯！他驚呆：不是很危險嗎

鎖國沒用！北韓仍傳7例確診　宅神爆「驚人真相」

公民記者獨自前往武漢查真實疫情　突然失聯！媽媽急：幫我找陳秋實

血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

包機爭議不斷！徐正文深夜發文　臉書33字嘆「人心比病毒可怕」

飯店住宿限制、餐廳店家不歡迎？韓國因武漢肺炎出現排華現象？

雪碧介入婚姻...正宮林咚咚：老公的心被偷走　哽咽「他一年多沒回來」提告反擊！

視察防疫「捧聞消毒水」挨轟！　韓國瑜解釋：只是想要確認比例

外交部：WHO到底有什麼毛病？ 　質問台北地區說「要改幾次名字」

LIVE／寶瓶星號返抵基隆港！1709名台灣旅客差點成人球　防疫人員登船檢疫

LINE Pay 和 LINE Pay 一卡通「差在哪？」　1張圖秒懂！

1/31你在哪？網友收防疫簡訊心驚驚…陳時中「親身經歷」回應了

首批返台台商又1人發燒38.2度送醫！含確診共6人在院、3人待驗

寶瓶星號暫無發燒遊客　中午抵達基隆港進行檢疫

肺炎釀高中以下延後開學　業界開免費線上課程讓學習不中斷

寶瓶星號「11點抵基隆港」將逐層檢測！旅客曝船上現況　檢疫人員整備待命

寶瓶星號今天有「下船結果」？陳時中親臨盯場「採檢時程」曝光

摸完大量紙鈔零錢…店員手部「0消毒」取蓋裝杯！他驚呆：不是很危險嗎

鎖國沒用！北韓仍傳7例確診　宅神爆「驚人真相」

日網口罩「30元被喊到270元」醫護人員都買不到　日YouTuber嘆：羨慕台灣積極態度

湛藍水色超夢幻！南投仁愛鄉絕美瀑布秘境　還能免費泡溫泉

丹寧色躍上萬寶龍皮件　公文包都變年輕了

疫情持續升溫　雄獅旅遊主動取消4/29前出發大陸團體行程

中職／228再掀棒球熱　愛爾達完整直播官辦熱身賽

譚德塞批一般人「錯誤用口罩」造成短缺　WHO：對健康人不是都有用

李文亮確診武漢肺炎病逝　外媒關注「中國人聲援tag」內容震撼人心！

陸衛健委副主任王賀勝擔任湖北省委、常委

LIVE／寶瓶星號返抵基隆港！1709名台灣旅客差點成人球　防疫人員登船檢疫

吃得到干貝！台北超佛心平價海鮮粥　還有半熟蛋+酥炸魚超邪惡

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

生活熱門新聞

「國家級警報」揭染疫遊客足跡　重要景點一覽

台灣武漢肺炎再增1例！20多歲男染病

即／台北一男一女違規外出！衛生局開罰

14噸有機蔬菜沒人吃　縣府號召送菜到家

台灣民間藥廠成功研發「抗病毒藥物2.0版」

陸質疑包機台商染疫造假！陳時中回應

寶瓶星號1700台人發聲：我們要回家

台北101緊急聲明　曝「鑽石公主號乘客」踩點時間

獨／陳時中喊話船上旅客聽見了

好市多衛生紙現搶購潮　網轟：無知造成恐慌

快訊／大樂透頭獎3.7億1人獨得…獎落桃園市

寶瓶星號靠岸倒數！指揮中心最新說明

發燒3天奔醫院　逼問：有人從中國回來啦

電鍋「乾蒸口罩4分鐘」可抑制病毒活性！

更多熱門

相關新聞

運送7040個N95口罩！「台北快輪」抵達平潭

運送7040個N95口罩！「台北快輪」抵達平潭

武漢肺炎疫情在全球蔓延，行政院長蘇貞昌下令禁口罩出口1個月，不過一艘載有防疫物資的「台北快輪」6日已在福建省平潭金井港區緩緩靠岸。據悉，該艘快輪除了運載水產品、水果、面板外，還包括N95口罩、一般性醫用口罩、消毒噴霧和體溫槍等防疫物資。

陸4部門：嚴懲對醫護吐口水、撕口罩！

陸4部門：嚴懲對醫護吐口水、撕口罩！

徐國勇響應「我ok你先領」：勤洗手、環境清潔更重要！

徐國勇響應「我ok你先領」：勤洗手、環境清潔更重要！

女院長「守一線抗疫」...15天後離世

女院長「守一線抗疫」...15天後離世

湖北省台辦受訪 詳述返台包機爭議　

湖北省台辦受訪 詳述返台包機爭議　

關鍵字：

肺炎延後開學業界線上課程

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

黑人亮2張「范瑋琪捐款明細」槓上網友！

黑人曝范范真實憔悴現況！解釋捐款查無紀錄

別搶了！醫大推「DIY布口罩」…實測超狂3層防護

打麻將釀群聚感染！ 鄉政府沒收600多張「1條」

「台北運動吧」粉專A片8連發！體育局回應了

「國家級警報」揭染疫遊客足跡　重要景點一覽

台灣武漢肺炎再增1例！20多歲男染病

即／台北一男一女違規外出！衛生局開罰

即／深圳實施封城！確診病例樓14天硬隔離

女星為千萬代言「假掰裝熟」2線索指向范瑋琪！

14噸有機蔬菜沒人吃　縣府號召送菜到家

零接觸史仍染肺炎　疾控中心破案

台灣民間藥廠成功研發「抗病毒藥物2.0版」

王子悄回曾之喬IG「肚子最近怎麼樣」

武漢阿姨確診在家等3天死了！趙擎心痛：珍惜台灣

更多

最夯影音

更多
公民記者獨自前往武漢查真實疫情　突然失聯！媽媽急：幫我找陳秋實

公民記者獨自前往武漢查真實疫情　突然失聯！媽媽急：幫我找陳秋實
血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面