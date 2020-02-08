肺炎釀高中以下延後開學　業界開免費線上課程讓學習不中斷

▲DeltaMOOC線上課程。（圖／台達電子文教基金會提供）

記者崔至雲／台北報導

受到武漢肺炎影響，教育部宣佈高中職以下學生延後開學，許多家長擔心孩子的學習受到影響。由台達電子文教基金會開設的免費線上課程平台「DeltaMOOCx」，讓高中生透過網路線上學習數理相關課程，達到預習和複習的雙重效果，只要進入該平台，即可找到一系列的高中數學、物理、化學、生物等課程，老師們也可以透過連結DeltaMOOCx的影片，遠距與自己的班級學生進行「線上寒假輔導」，讓學生們不至因疫情荒廢學業。

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▲「DeltaMOOCx」讓高中、高工的學生透過網路線上學習數理相關課程，不受疫情影響。（圖／台達電子文教基金會提供）



DeltaMOOCx計畫主持人、清華大學講座教授彭宗平表示，在疫情嚴峻的當下，線上課程正可以讓老師與學生多加利用，讓學習跳脫時空的限制。不論是利用手機、平板、或電腦等各種載具，都可以觀看影片與練習題目；學生們也可以在平台上發問，老師們也會在線上回答問題，相信可以減緩此波疫情對於學習進度的影響。



台達電子文教基金會指出，自2015年起，課程已陸續於「DeltaMOOCx愛學網」及YouTube「DeltaMOOCx頻道」上線。現已有162所高中職與12所大專院校加入計畫，平台提供超過5,400支教學影片，包含數學、物理、化學、生物、地球科學以及電機電子等課程，在網路上免費提供學生學習，目前線上點閱次數已超過七百萬次，歡迎師生使用。

