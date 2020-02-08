從事婦產科工作28年！51歲女院長「守一線抗疫」...15天後突病發離世

▲武漢肺炎爆發後，徐輝堅守第一崗位救治病人。（圖／翻攝揚子晚報）

記者洪珮瑄／綜合報導

武漢肺炎快速擴散，許多醫護人員連日站第一線奮戰，不過日前卻傳出壞消息，江蘇南京市中醫院黨委委員、副院長徐輝昨（7）日凌晨因突發疾病，搶救無效而身亡。據悉，51歲的她已從事婦產科工作28年，如今在防疫的過程中，疑似因為過度操勞而喪命，讓同事們深感不捨。

據澎湃新聞報導，徐輝擁有28年的婦產科工作經歷，擅長產科合併症及併發症處理，以及危及病症的搶救工作，此前曾在秦淮醫院工作。由於近來武漢肺炎爆發，南京市中醫院在今年1月23日成立新冠肺炎防控指揮部，明確分工防疫職責，而她則擔任醫院新冠病毒防治工作小組的組長。

▲南京市中醫院在微博發出徐輝院長離世消息。（圖／翻攝微博：新浪江蘇）

沒想到2月6日晚上，徐輝開完會後回到家中，突然感到身體不適，最後因突發疾病入院搶救無效，於7日0時3分離世。消息曝光後，許多醫院同仁感到相當難過；南京市中醫院一名醫生回憶，上一次見到徐院長還是前天門診時，「她和我們討論新冠肺炎防治工作」。

該名醫生表示，自己當時是從南京市中醫院人事科發出的「訃告」得知這個噩耗。他提到，「平時雖與徐院長接觸不多，但她為人不錯，在同事中口碑挺好的，目前不清楚突發什麼疾病，但她壓力一定很大，抗疫期間事這麼多。」

▲南京市中醫院發出的「訃告」。（圖／翻攝微博：新浪江蘇）

對此，南京市衛健委發文向徐輝表示深切哀悼，向其家屬表示誠摯慰問。南京市衛健委表示，疫情發生以來，醫務工作者始終堅守在第一線，為疫情防控工作作出了重大貢獻，大家應該要更加關心關愛醫務人員；同時，也希望醫務工作者加強自我防護，注重勞逸結合，保持旺盛精力，做好疫情防控工作。

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