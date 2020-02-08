　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃創夏痛罵KMT「被阿米巴原蟲攻佔」：噁心，沒救了！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼黃創夏。（圖／翻攝黃創夏臉書）

▲黃創夏痛罵國民黨「被阿米巴原蟲攻佔」。（圖／翻攝黃創夏臉書）

記者柯振中／綜合報導

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情不斷傳出，中央為此推出不少口罩限購令，引起國民黨批評聲浪。對此，資深媒體人黃創夏痛批，國民黨已被「阿米巴原蟲」攻佔，放任無腦之徒因搶到聲量而得意忘形，變得愈來愈荒腔走板，「國民黨沒救了！」

黃創夏在臉書上痛批，國民黨目前罹患「深藍躁鬱症」，這並非好事，若繼續放任某些「無腦之徒」因為搶到聲量開始得意忘形，形成「深藍大黨員」亂政的情況，再度出現國民黨被綁架的情形，「國民黨沒救了！」

「可憐哪，阿米巴原蟲已經入主了全國民黨！」他提到，從2020年1月11日以來，國民黨愈來愈荒腔走板，「除了『H-病毒』依然無解之外，還有阿米巴變形蟲的基本本能在張狂！」

▼國民黨召開記者會，痛罵近期政府因應武漢肺炎的口罩政策，引起黃創夏的憤怒。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼國民黨團召開「武漢肺炎 政府罩得住嗎？」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

黃創夏指出，目前阿米巴原蟲已經攻占國民黨，因此國民黨出現了一股「完全無腦，卻極為流行」的新趨勢，「不經大腦、胡言亂語、自我矛盾、為了聲量而不知所云。」

至於「阿米巴原蟲」是什麼？黃創夏說明，這是一種軟綿綿的單細胞生物，生命力旺盛，存活力很強，只有本能反應，沒有大腦，只要碰一下就轉彎，令人感到相當噁心。

►2020愛你愛你～情人節禮物來囉～

ET快訊
一男一女隔離外出「溜搭3小時」才回家！台北市府抓到開罰了
快訊／深圳實施封城！　確診病例樓將14天「硬隔離」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃創夏痛罵KMT「被阿米巴原蟲攻佔」：噁心，沒救了！

瑪麗蓮夢露「死前最後時光」翻拍影集　揭露秘辛：令人震撼的真相

新北燈會「青森睡魔」超夯　侯友宜：青面獠牙趕走武漢肺炎

立院新會期最快21日開議　將處理2大預算、3項人事同意權案

特權包機？邱顯智4點痛批國民黨：不是停權切割就算了

視察防疫捧聞消毒水挨轟　韓國瑜做出「科學解釋」：要聞比例

拜會時力黨團謝票　游錫堃：基於議事中立「不會偏袒民進黨」

快訊／徐正文是「韓粉社團」管理員　韓國瑜發聲明回應了

Live／新北燈會璀璨登場　台日國寶級燈藝家打造青森睡魔PK新北十景

快訊／國民黨：黨內選舉贈禮勿用口罩酒精　嚴重者開除！

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

包機爭議不斷！徐正文深夜發文　臉書33字嘆「人心比病毒可怕」

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

飯店住宿限制、餐廳店家不歡迎？韓國因武漢肺炎出現排華現象？

外交部：WHO到底有什麼毛病？ 　質問台北地區說「要改幾次名字」

戲精喵太委屈...點完耳藥去告狀 阿嬤心疼「指責孫女」：安捏母厚

公民記者獨自前往武漢查真實疫情　突然失聯！媽媽急：幫我找陳秋實

台商返台被隔離嫌菜色差、被不暖 網友看完氣炸：雙主菜便當還嫌！

蘇怒轟武漢台商包機「完全走樣」　下不為例！未來國人返台弱勢優先

黃創夏痛罵KMT「被阿米巴原蟲攻佔」：噁心，沒救了！

瑪麗蓮夢露「死前最後時光」翻拍影集　揭露秘辛：令人震撼的真相

新北燈會「青森睡魔」超夯　侯友宜：青面獠牙趕走武漢肺炎

立院新會期最快21日開議　將處理2大預算、3項人事同意權案

特權包機？邱顯智4點痛批國民黨：不是停權切割就算了

視察防疫捧聞消毒水挨轟　韓國瑜做出「科學解釋」：要聞比例

拜會時力黨團謝票　游錫堃：基於議事中立「不會偏袒民進黨」

快訊／徐正文是「韓粉社團」管理員　韓國瑜發聲明回應了

Live／新北燈會璀璨登場　台日國寶級燈藝家打造青森睡魔PK新北十景

快訊／國民黨：黨內選舉贈禮勿用口罩酒精　嚴重者開除！

蕾菈深夜辣秀巨球！　細帶緊身背心「深溝、雙峰」包不住…網：精神都來了

台北體育局粉專遭盜！A片「8連發」超母湯　網傻：運動囉

紀念永遠的黑曼巴！Kobe公仔套裝重現招牌灌籃姿勢＋雙背號

嘉南大圳文獻史料整理與應用簽署合作　黃偉哲：讓國人認識陪伴台南百年水利系統

黃創夏痛罵KMT「被阿米巴原蟲攻佔」：噁心，沒救了！

《還珠》爾康豪捐「一萬公斤的米」助武漢！　陸網狂讚：真的實用

上海祭出防疫新招：隱瞞病史、逃避隔離　列入社會信用失信名單

不顧咳嗽狂揪牌咖摸幾圈...多人中標！政府沒收全鄉600多張「1條」

米希亞《歌手2020》唱「醫療神劇」主題曲！　飆嗓網淚崩：有了活下去的勇氣

乱彈阿翔舒壓放空　迷戀「粉紅控」怪僻意外曝光

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

政治熱門新聞

為何撈消毒水起來聞　韓國瑜特地解釋

韓國瑜視察防疫…下一秒捧消毒水聞

徐正文風波波及　韓國瑜回應了

連署書破17萬！罷韓團體：盼下週達標

黃創夏痛罵KMT　被阿米巴原蟲攻佔

蘇貞昌貼圖籲別囤衛生紙：我們一人都只有一粒卡臣

趙少康罵陳時中落淚引恐慌　周玉蔻轟：爛人！

被嗆「爸爸在美國吃香喝辣」　賴品妤傻眼：賴清德不是我爸爸

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

新北燈會「青森睡魔」超夯　侯友宜：趕走武漢肺炎

影／侯友宜不戴口罩了：一切遵照中央命令

台大教授氣蘇貞昌　沒搞清楚「檢疫」跟「防疫」

立院新會期將處理2預算、3人事案

國台辦批台拖延返台包機　柯P：是我也簽不下去

更多熱門

相關新聞

上海防疫新招：逃避隔離　列失信名單

上海防疫新招：逃避隔離　列失信名單

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）也就是武漢肺炎在大陸的疫情相當嚴峻，大陸經濟重鎮上海為了落實防疫祭出了新招，個人隱瞞病史、逃避隔離醫學觀察等將被列入社會信用失信名單。

《還珠》爾康豪捐「一萬公斤的米」助武漢

《還珠》爾康豪捐「一萬公斤的米」助武漢

打麻將釀群聚感染！ 鄉政府沒收600多張「1條」

打麻將釀群聚感染！ 鄉政府沒收600多張「1條」

成都市深夜封村了　民眾進入嚴管

成都市深夜封村了　民眾進入嚴管

湖北省台辦受訪 詳述返台包機爭議　

湖北省台辦受訪 詳述返台包機爭議　

關鍵字：

阿米巴原蟲國民黨黃創夏武漢肺炎新型冠狀病毒肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

黑人亮2張「范瑋琪捐款明細」槓上網友！

黑人曝范范真實憔悴現況！解釋捐款查無紀錄

即／深圳實施封城！確診病例樓14天硬隔離

男醫生「隱瞞病情」接診...遭吊銷執照

「國家級警報」揭染疫遊客足跡　重要景點一覽

即／台北一男一女違規外出！衛生局開罰

女星為千萬代言「假掰裝熟」2線索指向范瑋琪！

北部疫情地點曝！一招教你「google地圖」查詢

陸質疑包機台商染疫造假！陳時中回應

成都市深夜封村了　民眾進入嚴管

獨／陳時中喊話船上旅客聽見了

王子悄回曾之喬IG「肚子最近怎麼樣」

14噸有機蔬菜沒人吃　縣府號召送菜到家

零接觸史仍染肺炎　疾控中心破案

Keanna握有毀滅性證據！警告莉婭：影片比八點檔精彩

更多

最夯影音

更多
藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的
台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

包機爭議不斷！徐正文深夜發文　臉書33字嘆「人心比病毒可怕」

包機爭議不斷！徐正文深夜發文　臉書33字嘆「人心比病毒可怕」

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

飯店住宿限制、餐廳店家不歡迎？韓國因武漢肺炎出現排華現象？

飯店住宿限制、餐廳店家不歡迎？韓國因武漢肺炎出現排華現象？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面