黃創夏痛罵KMT「被阿米巴原蟲攻佔」：噁心，沒救了！

▲黃創夏痛罵國民黨「被阿米巴原蟲攻佔」。（圖／翻攝黃創夏臉書）



記者柯振中／綜合報導

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情不斷傳出，中央為此推出不少口罩限購令，引起國民黨批評聲浪。對此，資深媒體人黃創夏痛批，國民黨已被「阿米巴原蟲」攻佔，放任無腦之徒因搶到聲量而得意忘形，變得愈來愈荒腔走板，「國民黨沒救了！」

黃創夏在臉書上痛批，國民黨目前罹患「深藍躁鬱症」，這並非好事，若繼續放任某些「無腦之徒」因為搶到聲量開始得意忘形，形成「深藍大黨員」亂政的情況，再度出現國民黨被綁架的情形，「國民黨沒救了！」

「可憐哪，阿米巴原蟲已經入主了全國民黨！」他提到，從2020年1月11日以來，國民黨愈來愈荒腔走板，「除了『H-病毒』依然無解之外，還有阿米巴變形蟲的基本本能在張狂！」

▼國民黨召開記者會，痛罵近期政府因應武漢肺炎的口罩政策，引起黃創夏的憤怒。（圖／記者屠惠剛攝）



黃創夏指出，目前阿米巴原蟲已經攻占國民黨，因此國民黨出現了一股「完全無腦，卻極為流行」的新趨勢，「不經大腦、胡言亂語、自我矛盾、為了聲量而不知所云。」

至於「阿米巴原蟲」是什麼？黃創夏說明，這是一種軟綿綿的單細胞生物，生命力旺盛，存活力很強，只有本能反應，沒有大腦，只要碰一下就轉彎，令人感到相當噁心。

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