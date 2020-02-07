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落實健康追蹤管理　外出戴一般口罩防範疫情

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▲民眾外出散步、騎機車時，台南市衛生局建議配戴棉布口罩、活性碳口罩等一般防塵口罩。（圖／記者林悅翻攝）

▲民眾外出散步、騎機車時，台南市衛生局建議配戴棉布口罩、活性碳口罩等一般防塵口罩。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

因應武漢肺炎疫情升溫，2月6日起全中國（含港澳）列二級以上流行地區，居住中國各省市陸人暫緩入境，國際郵輪禁止靠泊我國港口，中央疫情指揮中心依風險等級調整民眾追蹤管理機制，市長黃偉哲提醒民眾，確定病例接觸者與中港澳旅遊史者，務必配合居家隔離或居家檢疫措施，請勿拒絕規避或妨礙以免受罰。

台南市衛生局說，目前具感染風險民眾追蹤管理機制分為三級：1、居家隔離：確定病例接觸者經衛生主管機關開立「居家隔離通知書」，須留在家中或指定地點14天，衛生局或衛生所每日追蹤2次，隔離期間不得外出、出境、出國、搭乘大眾運輸工具。

請繼續往下閱讀...

2、居家檢疫：中港澳旅遊史者入境時，經主管機關開立「旅客入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，配戴口罩返家並留在家中或指定地點檢疫14天，里長或里幹事每日健康關懷1至2次，檢疫期間不得外出、出境、出國、搭乘大眾運輸工具；如有症狀者由衛生局、所協助送指定醫療機構就醫及檢驗。

3、自主健康管理:目前以通報個案且經檢驗陰性符合解除隔離條件者為主，需自主健康管理14天，盡量避免外出，如需外出須佩戴外科口罩；個案落實呼吸道衛生及咳嗽禮節，每日早晚各量一次體溫，如有症狀請撥打防疫專線1922諮詢。

衛生局再次強調，目前台灣社區感染風險低，國內專家再三呼籲口罩使用時機應著重在「看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩」，健康民眾無須戴口罩，請民眾將口罩留給需要的人，如果外出散步、購物、逛街，建議配戴棉布口罩、活性碳口罩等一般防塵口罩。節省一張防疫口罩就能讓防疫戰力增加一分；讓資源發揮最大效用。

衛生局提醒民眾：不要散布任何未經證實的疫情，因為武漢肺炎是第五類法定傳染病所有訊息由中央發布，民眾不可散播未經發佈之訊息，以免造成社區住民恐慌。違反上述規定者，依違反傳染病防治法第63條，可罰300萬以下罰金，或依社會秩序維護法第63條第1項第5款規定處罰。

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