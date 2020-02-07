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醫護人員保戶若染武漢肺炎　中壽率先推5萬慰問金提供加倍保障　

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▲▼武漢肺炎疫情擴散，中壽力挺醫事人員，提供加倍關懷、加倍保障。（圖／中壽提供）

▲武漢肺炎疫情擴散，中壽力挺醫事人員，提供加倍關懷、加倍保障。（圖／中壽提供）

記者紀佳妘／台北報導

武漢肺炎疫情延燒，醫事人員在第一線防疫，中國人壽今（7）日宣布，若醫事人員為中壽保戶，因於醫療機構執行防疫或治療任務時確診感染武漢肺炎，立即提供慰問金5萬元或一倍住院日額慰問金（擇優提供），讓醫事人員安心接受治療，率先以行動向醫事人員致敬，為醫護人員提供更多保障。

因應武漢肺炎疫情，中壽提供保戶7大關懷措施，包括理賠放寬、快速理賠、住院預付金、旅平險彈性調整、客戶服務單一窗口、保費緩收及房貸紓困等服務，與保戶一同對抗疫情。

為讓保險金及時發揮保障功能，中壽提供「住院預付金」服務，若保戶不幸確診感染武漢肺炎住院，不必等到出院，即可申請最高10日，上限新台幣6萬元的住院預付金，不用擔心費用支出，助保戶安心休養。

受到這次疫情影響，許多民眾旅遊計畫可能因此生變，中壽也彈性調整旅平險，若保戶因疫情延期或取消旅遊行程，可於疫情影響發生日起10個工作天內，提出旅行平安險契變申請辦理取消或延期。

中壽也呼籲，民眾面對疫情勿恐慌，平時勤洗手、出入人多擁擠場所戴口罩、做好自主健康管理，共同挺過這次危機。此外，中壽已設置客戶服務單一窗口，保戶辦理解約、保單借款及給付滿期金、還本金或年金等服務，皆可透過免付費服務專線進行處理。

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