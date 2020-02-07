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疫情影響課業　台大開300線上課、碩博士生可透過遠距完成學業

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▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／記者季相儒攝）

▲武漢肺炎影響台灣各大學開學日期。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

武漢肺炎疫情釀台灣各校開學日延期，甚至連課程都被影響，為解決學生就學權益，台灣大學今（7日）指出，校方已在線上開設300多個課程供學生自行上線學習，另外，校方也採取從寬認定，只要學生與指導教授取得修課共識，便可完成本學期的修課。

根據台大資料顯示，目前台大陸生人數為學士21人、碩士385人、博士77人，總計483人。對於陸生目前返台就學時間遙遙無期，台大教務長丁詩同說，台大陸生有96％為碩博士生，其課業規畫與指導教授息息相關，因此陸生只要獲得指導教授同意，便可透過遠距課程的方式，完成本學期課業。

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▲防範武漢肺炎傳染，台北市民眾戴口罩通勤。（圖／記者林敬旻攝）

▲防範武漢肺炎傳染，民眾戴口罩通勤。（圖／記者林敬旻攝）

丁詩同也說，若是在疫期內得完成論文，只要學生與指導教授討論，取得教授同意後，僅需報名研修專題討論或專題研究等的課程，也就是學生現階段處於「等待畢業」的情況，校方都鼓勵註冊，便可透過程序而順利畢業。

丁詩同提到，考量到每個學生的情況不同，文科或是電腦科學類的碩博士生，可與指導教授聯繫，不會影響太多論文或研究進度，但如果是理工科學生，需要做實驗，則是比較困難，台大目前建議指導教授，看是否可依照學生所在地，找到可以指導的老師，如此甚至可達到國際合作教學的目標。

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